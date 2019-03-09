"Украина или смерть": новая официальная символика боевых бригад ВСУ вызвала восторг в сети

В боевых бригадах Сухопутных войск ВСУ появилась новая символика. На них есть надписи "Божьей Милостью", "Вместе к победе" и "Украина или смерть".
Как сообщил начальник Генштаба Виктор Муженко в Facebook, символику нового образца утвердили для 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского, 58-й отдельной мотопехотной бригады им. гетмана Ивана Выговского и 72-й отдельной механизированной бригады им. Черных Запорожцев Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.
"Накануне Дня рождения Кобзаря утвердил новую символику боевых бригад", - написал Виктор Муженко и привел цитату из "Кавказа" Тараса Шевченко.
І вам, лицарі великі,
Богом не забуті.
Борітеся — поборете,
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!
(“Кавказ”, 1845)
Facebook Виктор Муженко
Facebook Виктор Муженко
Facebook Виктор Муженко
В сети с восторгом отреагировали на новшество.
"Огонь запеклих не бере! Слава Украине!", "Супер!", "Наша дума, наша пісня не вмре, не загине... От де, люде, наша слава, Слава України!" - пишут украинцы в комментариях.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Муженко раскрыл новые данные об Иловайском котле.
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