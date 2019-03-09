"Украина или смерть": новая официальная символика боевых бригад ВСУ вызвала восторг в сети

В боевых бригадах Сухопутных войск ВСУ появилась новая символика. На них есть надписи "Божьей Милостью", "Вместе к победе" и "Украина или смерть".

Как сообщил начальник Генштаба Виктор Муженко в Facebook, символику нового образца утвердили для 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского, 58-й отдельной мотопехотной бригады им. гетмана Ивана Выговского и 72-й отдельной механизированной бригады им. Черных Запорожцев Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

"Накануне Дня рождения Кобзаря утвердил новую символику боевых бригад", - написал Виктор Муженко и привел цитату из "Кавказа" Тараса Шевченко.

І вам, лицарі великі,

Богом не забуті.

Борітеся — поборете,

Вам Бог помагає!

За вас правда, за вас слава

І воля святая!

(“Кавказ”, 1845)

Facebook Виктор Муженко

Facebook Виктор Муженко

Facebook Виктор Муженко

В сети с восторгом отреагировали на новшество.

"Огонь запеклих не бере! Слава Украине!", "Супер!", "Наша дума, наша пісня не вмре, не загине... От де, люде, наша слава, Слава України!" - пишут украинцы в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Муженко раскрыл новые данные об Иловайском котле.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram