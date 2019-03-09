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"Украина или смерть": новая официальная символика боевых бригад ВСУ вызвала восторг в сети

47.3тЧитать материал на украинском

В боевых бригадах Сухопутных войск ВСУ появилась новая символика. На них есть надписи "Божьей Милостью", "Вместе к победе" и "Украина или смерть".

Как сообщил начальник Генштаба Виктор Муженко в Facebook, символику нового образца утвердили для 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского, 58-й отдельной мотопехотной бригады им. гетмана Ивана Выговского и 72-й отдельной механизированной бригады им. Черных Запорожцев Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

"Накануне Дня рождения Кобзаря утвердил новую символику боевых бригад", - написал Виктор Муженко и привел цитату из "Кавказа" Тараса Шевченко.

І вам, лицарі великі,

Богом не забуті.

Борітеся — поборете,

Вам Бог помагає!

За вас правда, за вас слава

І воля святая!

(“Кавказ”, 1845)

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"Украина или смерть": новая символика бригад ВСУ вызвала восторг в сети

Facebook Виктор Муженко

"Украина или смерть": новая символика бригад ВСУ вызвала восторг в сети

Facebook Виктор Муженко

"Украина или смерть": новая символика бригад ВСУ вызвала восторг в сети

Facebook Виктор Муженко

В сети с восторгом отреагировали на новшество.

"Огонь запеклих не бере! Слава Украине!", "Супер!", "Наша дума, наша пісня не вмре, не загине... От де, люде, наша слава, Слава України!" - пишут украинцы в комментариях.

"Украина или смерть": новая символика бригад ВСУ вызвала восторг в сети

"Украина или смерть": новая символика бригад ВСУ вызвала восторг в сети

"Украина или смерть": новая символика бригад ВСУ вызвала восторг в сети

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Муженко раскрыл новые данные об Иловайском котле.

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Персона
Виктор Муженко
Место
Украина
Теги
Вооруженные силы УкраиныВСУГенеральный штаб ВСУ
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Комментарии
47
45
Смешно
195
Интересно
27
Печально
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rauschensky felix
rauschensky felix
все равно в колонию попадут-в жопу выебут. хоть десять таких наклеек нашейте.
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Koshel Oleh
Koshel Oleh
rauschensky felix, Кацапи тільки й думають про неприродне злягання.
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Elonka Elonka
Elonka Elonka
..конечно эмблемы косят под фашистские ,эсэсовские и прочие ,пиратские ,то есть бандитские метки,.ну а погоняйла вместо фамилий .дополняют картину ,
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Вегера Вячеслав
Вегера Вячеслав
Elonka Elonka, "Elonka Elonka 09.03.2019 19:44 ..конечно эмблемы косят под фашистские ,эсэсовские и прочие ,пиратские ,то есть бандитские метки,.ну а погоняйла вместо фамилий .дополняют картину ,"____Коба, Ленин, Сталин - тебе знакомы эти погонялы??
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Koshel Oleh
Koshel Oleh
Elonka Elonka Ватка, то хвашисти "косили" під Мазепу й Острозького. Але... то так, знання все одно не зупинять тління ватніков і тєлогрєєк.
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Файбер Моня
Файбер Моня
Наконец-то, наши запёкшиеся свинорылые "лыцари" обрели долгожданные "малюнки" с "СУхеСом" и свиными клыками. ))
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