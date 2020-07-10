Украина и страна НАТО договорились расширить военное сотрудничество

Наев встретился с представителем Польши в рамках сотрудничества с НАТО. Facebook ОС ВСУ

Украина и Польша, которая является страной-членом НАТО, намерены в дальнейшем расширять военное сотрудничество.

Этот вопрос обсудили на встрече командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев и атташе по вопросам обороны при посольстве Республики Польша в Украине, капитан 1 ранга Мачей Налеч, сообщается на странице Командования ОС ВСУ в Facebook.

Так, стороны рассмотрели возможности усиления дальнейшего сотрудничества между армиями двух государств. Кроме того, Налеч передал Наеву личное письмо от командующего оперативного командования Вооруженных сил Республики Польша, генерал-лейтенанта Томаша Пиотровски.

Встреча Наева с Малечем Facebook ОС ВСУ

"Мы высоко ценим помощь и поддержку, которую оказывает правительство Республики Польша, руководство Вооруженных сил и Оперативное командование. Уверен, что эта встреча будет способствовать и дальнейшему сотрудничеству между Вооруженными силами Республики Польша и Командованием Объединенных сил Вооруженных сил Украины", – подчеркнул командующий ОС ВСУ.

Также на встрече вспомнили и прошлогодний визит украинской военной делегации в Оперативное командования видов Вооруженных сил Республики Польша и его результаты.

Атташе по вопросам обороны при посольстве Республики Польша в Украине Мачей Налеч Facebook ОС ВСУ

"Опыт и знания, полученные в ходе визита, нашли достойное отражение в процессе создания и приобретения возможностей Командованием Объединенных сил Вооруженных сил Украины. Они и сейчас помогают нам во внедрении стандартов и процедур НАТО, а также приобретения необходимого опыта", – отметил Наев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в рамках двустороннего сотрудничества и внедрения стандартов НАТО в украинской армии Наев встретился с руководством Отдела оборонного сотрудничества Европейского командования Вооруженных сил США. Тогда среди прочего стороны обсудили объем возможной помощи со стороны США.