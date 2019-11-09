Украина должна заплатить: жители ОРДЛО захотели интеграции с Россией. Скандальный опрос

Большинство жителей псевдореспублик "Л/ДНР" считают, что улучшение их жизни напрямую связано с интеграцией с Россией. При этом восстановить экономику Донбасса должна Украина.

Такие данные приводятся в совместном исследовании Украинского института будущего и "Зеркала недели. Украина", проведенном при помощи компании "Нью Имидж Маркетинг Групп".

35,4% жителей оккупированных районов уверены, что улучшение экономической ситуации связано с интеграцией в Россию и только 3,5% соотнесли этот вариант с интеграцией в Украину.

9,9% респондентов убеждены в том, что Украина все-таки может помочь ОРДЛО стабилизировать экономическую ситуацию, предоставив "Л/ДНР" широкую автономию. 10,9% жителей неподконтрольных территорий устраивает замороженный конфликт. При этом 26,8% респондентов ожидают ухудшения ситуации и связывают это с возвращением в Украину, независимо от статуса, в котором оно произойдет.

Еще 23,1% считают, что экономика пойдет вниз в случае самоопределения или замораживания конфликта. 6,8% жителей не доверяют российскому объединительному сценарию. При этом, прогнозируя улучшение или ухудшение экономической ситуации в своем регионе, соответственно 40,2 и 43,3% жителей ОРДЛО затрудняются или отказываются ответить на вопрос: с чем или с кем это может быть связано.

Более 50% опрошенных жителей ОРДЛО убеждены, что финансировать восстановление разрушенных войной районов обязана Украина, но контролировать процесс должна РФ. На вопрос "По вашему мнению, за счет чьих средств должно быть проведено восстановление Донбасса?" 63,6% опрошенных ответили, что это ответственность Украины. 18,5% уверены, что регион должен справиться своими силами.

Разрушенный Донбасс Фокус

17% респондентов ожидают финансовой помощи со стороны США, а 16,5% — от ЕС. Всего 16% опрошенных заявили, что финансировать восстановление региона должна Россия.

При этом в вопросе контроля процесса восстановления результаты обратные – 67% считает, что контролировать проект должны местные власти, ещё 50,2% — что контроль должна взять на себя Россия. Позволить контролировать восстановление региона Украине готовы только 24,9% населения. Довериться Евросоюзу согласны 8,1%, США – всего 2,4%.

Всего в опросе приняли участие 1606 жителей ОРДЛО: 800 — в неподконтрольной части Луганской и 806 — в неподконтрольной части Донецкой областей. Погрешность результатов не превышает 3,2%.

Как сообщал OBOZREVATEL, 96,2% жителей псевдореспублик "Л/ДНР" возлагают ответственность за войну на Донбассе на власть Украины. Более 85% уверены, что в войне также виноваты и участники "Майдана".

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