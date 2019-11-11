"Угрожает убить": на Буковине мужчина избил 6 женщин в магазине

На Буковине мужчина устроил дебош в магазине бытовой химии и избил четырех продавщиц.

Как сообщается в сюжете ТСН, когда пострадавшие вызвали полицию, мужчина забежал в другой магазин, где избил еще двух женщин.

По словам одной из продавщиц, инцидент произошел в конце рабочего дня, когда они закрывали помещение. "Я собирала мусор. Он начал его бросать ногой", – рассказала женщина.

В это время кассирша из соседнего магазина услышала крики и пришла утихомирить забияку. Но тот схватил женщину за шею и швырнул на прилавок.

Вскоре продавщицы вызвали полицию, которая забрала дебошира в участок. Но, проверив содержимое алкоголь в его организме, отпустили.

По словам одной из потерпевших, хулиган уже имеет несколько судимостей за разбой, хулиганство и угон автомобиля.

"Я этого человека много лет знаю, я работала в сфере торговли, он приходил так же поступал. Он никогда никого не боялся. Все люди его боятся, боятся идти в полицию. Потому что он угрожает убить, всем угрожает", - рассказали женщины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее под Днепром мужчина устроил стрельбу в одном из супермаркетов. Ему грозит до 7 лет тюремного заключения.

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