Ударят крепкие морозы: синоптики дали прогноз на начало недели в Украине

В воскресенье, 20 января, а также ближайшие три дня после него Украину ожидают усиливающиеся морозы и снегопады. Некоторые регионы накроет снег с дождем.

Так, 20 января снег выпадет почти во всех западных регионах страны (за исключением Волынской и Ривненской областей), в центре и на севере. Температура в большинстве областей будет колебаться в пределах 2-6 градусов мороза, сообщает Укргидрометцентр.

В понедельник, 21 января, снегопады пройдут на востоке Украины, а жителям южных регионов следует быть готовыми к снегу с дождем. Остальная часть страны в этот день будет без осадков. Столбики термометров 21 января на западе опустятся до 0-4 градусов мороза, в северных областях — до 2-5 градусов ниже нуля, на востоке — до 4 градусов мороза, однако днем может потеплеть до 1 градуса тепла. Что касается юга, то там морозов не предвидится — будет 0-8 градусов.

Мороз Pixabay

Во вторник, 22 января, по всей Украине должна быть сухая погода. Днем ожидаются следующие показатели термометров: на западе — 0-7 градусов мороза, на севере и востоке Украины — 7-10 градусов ниже нуля, в центральных регионах — 6-8 градусов мороза, а на юге — от 5 градусов мороза до 1 градуса тепла. Однако ночью в центре и на востоке похолодает вплоть до 13-15 градусов мороза.

В среду, 23 января, снег снова придет во все регионы, кроме западных. Что касается температуры воздуха, то на западе она составит 0-7 градусов мороза, на севере и востоке — 7-10 градусов ниже нуля, в центральной Украине — 6-8 градусов мороза. На юге будет теплая зимняя погода: минимум — 1 градус мороза, максимум — 5 градусов тепла. Ночью морозы в центре и на востоке вновь усилятся до 14-15 градусов. С 24 января морозы по всей территории Украины начнут отступать.

Инфографика: Укргидрометцентр

В Киеве 21 и 22 января будет облачно, днем столбики термометров покажут 3-5 и 6-8 градусов мороза, а ночью — 7-9 и 9-11 градусов ниже нуля соответственно. 23 января в столице также пойдет снег. Температурные показатели не изменятся.

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