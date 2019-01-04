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Ударит до -15: синоптики дали точный прогноз погоды по Украине

3.2тЧитать материал на украинском

В Украине в субботу, 5 января, ожидается морозная погода, а в некоторых регионах — снегопады.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, осадки в виде умеренного снега выпадут в западных, ночью и в восточных областях, небольшого снега — днем в северных областях. На остальной территории день пройдет без существенных осадков.

Синоптики также предупреждают, что на дорогах большинства областей будет наблюдаться гололедица.

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Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью по Украине от -4 до -9, в центральных областях и на севере Левобережья опуститься до -12, в некоторых регионах Карпат до -15 градусов.

Ударит до -15: синоптики дали точный прогноз погоды по Украине

Днем прогнозируют от -1 до -6 градусов, при этом на юге страны будет немного теплее — термометр покажет около 0.

Ударит до -15: синоптики дали точный прогноз погоды по Украине

Иллюстрация

Иллюстрация

pexels.com

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь 5 января ожидаются улучшения погодных условий, а днем в субботу прекращение осадков и метелей.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно синоптики уточнили прогноз погоды в Украине на Рождество.

Согласно синоптическим данным, в праздничные выходные, с 5 по 7 января, жителей страны ожидает морозная погода с небольшим снегом. А вот уже после Рождества высока вероятность сильных снегопадов.

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Теги
снегопадУкргидрометцентр
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