"Ударил головой в лицо": сторонники Московского патриархата напали на священника ПЦУ на Черниговщине. Фото и видео

В селе Припутни Черниговской области избит священник Православной церкви Украины Леонтий Пустовойт.

Инцидент произошел 16 февраля утром во время конфликта между сторонниками ПЦУ и Московского патриархата, сообщается на сайте полиции Черниговской области (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца новости).

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Правоохранители установили, что утром священнослужитель вместе с представителями религиозной общины Православной церкви Украины пришел к территории храма "Рождества Богородицы", чтобы зачитать выписку с Госреестра об изменении религиозного подчинения общины.

"Со слов священника, на входе в храм их встретил священник УПЦ МП и другие жители села, один из которых якобы нанес заявителю удар головой в лицо", – уточнили в полиции.

Правоохранители отметили, что часть прихожан поддерживает переход в ПЦУ, а другая желает остаться в составе УПЦ МП. Полиция приняла превентивные меры, чтобы не дать конфликту обостриться.

Избитый священник novynarnia.com

Открыто уголовное производство по части 1 статьи 125 (умышленное легкое телесное повреждение) УК. Виновнику грозит штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов дохода граждан или общественные работы на срок от 200 часов, или до года исправительных работ.

Как уточняет "Новинарня", избитым оказался отец Леонтий (Пустовойт).

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 февраля 2019 года в Закарпатской области представители РПЦ напали на священника Православной церкви Украины.

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