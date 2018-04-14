Удар США и союзников по Сирии: что об этом думают украинцы

Нанесение ударов США и союзниками в Сирии в ответ на применение ее президентом Башаром Асадом, которого поддерживает Россия, химического оружия против гражданских лиц не будет иметь глобального влияния на ситуацию в мире.

Так считают читатели "Обозревателя", которые выразили свое мнение в соответствующем опросе на нашем сайте.

Отметим, вопрос звучал так: "К чему приведет атака США и союзников на Сирию?"

Большинство проголосовавших, а именно 58%, убеждены, что "удар по Сирии никак не отразится на ситуации в мире".

При этом 29% читателей "Обозревателя" считают, что "Асад и Путин ощутят силу и наконец угомонятся", а 11% и вовсе опасаются, что "это может спровоцировать Третью мировую".

Как писал "Обозреватель", США, Франция и Великобритания рано утром 14 апреля по киевскому времени нанесли удары в Сирии в ответ на применение ее президентом Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц.

Ранее силы президента Сирии Башара Асада, который поддерживается Россией, вновь применили химическое оружие против повстанцев в Думе в восточной Гуте. Как минимум 150 человек погибли, отравившись токсичным газом. В целом в результате химической атаки пострадали более 1000 человек.