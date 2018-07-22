Ученый предложил радикальное решение проблемы с питьевой водой в Украине

Украинские водоканалы могут легко решить проблему нехватки хлора, отказавшись от хлорирования воды в пользу альтернативных методов очистки.

Об этом заявил в эфире ObozTV директор Института коллоидной химии и химии воды им. Думанского НАН Украины Владислав Гончарук.

Ученый прокомментировал скандал вокруг предприятия-монополиста "Днепразот", которое оставило украинские водоканалы без хлора для очистки воды.

"Ситуация здесь действительно не очень простая. Но, с другой стороны, очень хорошо, что это все произошло, ведь водопроводная вода сегодня очень плохая. Год назад один из "директоров рынка" отменил решение, что водопроводная вода и вообще любая питьевая является продуктом питания. Так что это следствие, что на воду нет никаких стандартов. Украина — единственная страна в мире, где нет стандартов на питьевую воду", - сообщил Гончарук.

"Относительно хлорированной воды. Если будем подавать сырую воду, она не будет хуже, проблема будет только с трубами… Хлора нет, но есть альтернатива: заменить хлор на углекислый газ. Это очень дешевое вещество, его много, а по консервирующим свойствам он не уступает хлору. Так что проблема решаема", - подчеркнул он.

Также ученый рассказал, можно ли очистить воду в домашних условиях.

"Очистить чем угодно – нет. Мы же воду из колодца не чистим, а пьем такой, какой она есть, правда? Артезианская вода – это живительная вода для любых биологических объектов, включая человека. Это, конечно, при условии, если нет рядом канализации или промышленных предприятий", - пояснил он.

По словам Гончарука, бутилированная вода тоже токсична – в ней много консервантов, иначе в бутылке она зацветет.

Как сообщал OBOZREVATEL, монополист на рынке жидкого хлора "Днепразот" бизнесмена Игоря Коломойского прекратил свою работу и потребовал у правительства снизить цены на газ. Фактически, олигарх шантажирует всю Украину. В результате водоканалы ощутили острый дефицит хлора для очистки питьевой воды.

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