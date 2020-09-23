Ученые дали прогноз развития пандемии коронавируса на пять лет

Существует четыре сценария пандемии COVID-19
Два из них – о том, как человечество будет жить без вакцинации
По мнению ученых, возраст и наличие сопутствующих заболеваний перестанут играть решающую роль
Ученые из Принстонского университета США составили четыре сценария развития пандемии коронавируса на ближайшие пять лет.
Авторы работы считают, что самым важным фактором, сдерживающий распространение COVID-19, станет формирования коллективного иммунитета. Прогноз опубликовали в журнале Science.
Исследователи постарались учесть в сценариях пандемии все известные на сегодня факты о вирусе, в том числе вероятность повторного заражения, протекание болезни и ее последствия.
В первых двух сценариях рассматривается, как будет развиваться ситуация с коронавирусом в мире без вакцинации. Согласно самому оптимистичному из них, естественный иммунитет сохраняется дольше, что задержит последующие вспышки инфекции.
Согласно двум другим, которые учитывают вакцинацию, прививка от COVID-19 обеспечит только частичную защиту, но даже в этом случае она будет играть важную роль в динамике и контроле заражения. Благодаря вакцине снизятся вспышки коронавирусной инфекции и число тяжелых случаев болезни.
"Большая часть обсуждений, связанных с развитием COVID-19, до этого была сосредоточена на последствиях сезонных и нефармацевтических мер, таких как ношение масок и физическое дистанцирование. В краткосрочной перспективе и во время активной фазы пандемии эти меры – ключевые, определяющие бремя заболевания. Однако по мере того, как мы смотрим в будущее, важнейшим фактором становится иммунитет", – отметил автор работы Чади Саад-Рой.
Возраст, наличие хронических заболеваний, по мнению ученых, в будущем также не будут играть решающей роли.
Другой автор исследования, Кэролайн Вагнер, доцент кафедры биоинженерии из Университета Макгилла в Канаде, заметила, что пока неизвестно, какими будут сила или продолжительность естественного иммунитета к SARS-CoV-2 или потенциальной вакцины. По ее словам, важно выяснить, возможно ли повторное заражение и способен ли иммунный ответ человека остановить передачу инфекции другим. Ответы на эти вопросы позволят спрогнозировать и влиять на динамику будущих вспышек коронавируса.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Всемирная организация здравоохранения заявила о позитивной динамике пандемии коронавируса. Количество летальных случаев уменьшилось.