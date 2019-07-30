"Убрать все барьеры": Зеленский поручил реализовать 3 эксперимента до 2020 года

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского прошло совещание по вопросам реализации комплексных электронных услуг, связанных с рождением ребенка и оформлением соответствующих документов.

Как сообщила пресс-служба главы государства, в совещании помимо Зеленского приняли участие представители профильных министерств и международных донорских проектов. Президент поручил реализовать проект "еМалятко" до 1 января 2020 года, заявив, что готов убрать все возникающие барьеры.

"Я с самого начала говорил, что иду в президенты, чтобы упростить жизнь нашим гражданам. Цифровизация государственных услуг, или "Государство в смартфоне" является приоритетом нашей команды. Особенно это касается общественно важных и массовых услуг, когда родители вынуждены проходить бюрократический ад с младенцем на руках", - сказал он.

Реализация проектов пройдет при поддержке Программы EGAP & Фонда Восточная Европа, е-Governance Academy, Офиса реформы админуслуг и EU 4 PAR.

Также у Зеленского рассказали, каких результатов ожидать после реализации 3-х экспериментов:

"еМалятко" – это 10 государственных услуг, связанных с рождением ребенка с 1 электронным заявлением сразу в роддоме. Эксперимент предусматривает уменьшение количества необходимых визитов с 11 до 0, а количество требуемых документов с 37 до 1. ID 14 – одновременная регистрация физического лица как налогоплательщика при оформлении паспорта гражданина Украины впервые. Эксперимент предусматривает сокращение количества документов от ребенка на 4, что составит минус 27 млн документов в год. "еПрописка" – возможность зарегистрировать место проживания ребенка онлайн. Эксперимент предусматривает сокращение количества документов от ребенка на 4, что составит минус 3 млн документов в год.

Владимир Зеленский president.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в команде президента также хотят убрать три министерства и сделать на их базе Министерство по гуманитарной политике.

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