Убивать людей можно и нужно: всплыло скандальное видео с Чаплиным

В сети появилось видео со скандальным протоиереем РПЦ Всеволодом Чаплиным, умершим под храмом Феодора Студита в Москве.

В ролике можно увидеть, как Чаплин призывает убивать людей. Такое видение православия он озвучил в интервью радиостанции "Эхо Москвы" (чтобы увидеть видео, доскролльте до конца страницы).

В частности он заявил, что массовые убийства прямо санкционированы богом.

"А что, в конце концов, плохого, в уничтожении некоторой части внутренних врагов? Убивать людей можно и нужно", – заявил покойный Чаплин.

Всеволод Чаплин currenttime.tv

"Психопат Всеволод Чаплин отошел в ад. Нефиг было такую дичь нести годами", – написал в сети блогер Роман Петушков.

Как сообщал OBOZREVATEL, скандальный протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин сидел на лавочке и ему внезапно стало плохо, после чего он скончался.

Отметим, Чаплин запомнился недопустимыми для священнослужителя заявлениями об украинцах, угрожал государству уничтожением, а также призывал к оккупации новых областей Украины.

Также Чаплин также отличался скандальными заявлениями о россиянах. Он, поддерживая войну с США, призывал общество не бояться ядерного взрыва.

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