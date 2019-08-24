Убил и изнасиловал труп: на Одесщине выпустили на свободу опасного извращенца

Овидиопольский районный суд выпустил на свободу извращенца, который был соучастником убийства женщины и насилия ее тела.

Прокуратура Одесской области собирается обжаловать приговор по делу некрофилов. Об этом пресс-служба ведомства сообщила на своей странице в Facebook.

Органами прокуратуры двое мужчин обвинялись в суде в умышленном убийстве в сговоре девушки и неоднократной надругательстве над ее телом (п. 12 ч. 2 ст. 115 и ч. 3 ст. 297 УК Украины).

На Одесщине выпустили на свободу опасного извращенца facebook.com/pg/Прокуратура-Одеської-Області

“Наряду с этим, недавно приговором Овидиопольского районного суда одного из них признан виновным в убийстве и глумлении над покойной, другой вообще оправдан в соучастии в лишении жизни женщины и приговорен только по ч. 3 ст. 297 (надругательство над телом)”, — указано в сообщении.

В пресс-службе также добавили: “Прокуратура категорически не согласна с такой позиции суда, готовит апелляцию и будет требовать осуждения обоих участников преступления за совершение умышленного убийства по предварительному сговору с последующим глумлением над телом”.

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