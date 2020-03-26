До выборов на оккупированной части Донбасса Украина намерена завершить войну и восстановить контроль над границей с Российской Федерацией.

Именно для этого якобы и должен быть создан "консультативный совет с ОРДЛО". Такое мнение высказал вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью журналистке Алесе Бацман (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Мы собираемся закончить войну, восстановить суверенитет Украины, провести выборы местных властей по украинскому закону и восстановить украинскую власть, повесить украинские флаги на всех административных зданиях. И выйти на границу с Российской Федерацией, естественно. До проведения выборов", – уточнил Резников.

У Зеленского сказали, как планируют завершить войну на Донбассе Скриншот из видео

В процессе переговоров, по его мнению, должны активно принимать участие украинцы, живущие на подконтрольной территории Украины, выходцы с Донбасса. Однако "зрады", заверил Резников, нет.

"Это демонополизация присутствия в Минске приглашенных из ОРДЛО. Там должны появиться украинцы, проживавшие на этих территориях до 2014 года. Они имеют право, чтобы их голос был услышан", – уточнил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Резников заявил, что создание "консультативного совета с ОРДЛО" отложили.

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