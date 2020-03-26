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26 марта • обновлено в 08:51
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У Зеленского сказали, как планируют завершить войну на Донбассе

20.7т
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До выборов на оккупированной части Донбасса Украина намерена завершить войну и восстановить контроль над границей с Российской Федерацией.

Именно для этого якобы и должен быть создан "консультативный совет с ОРДЛО". Такое мнение высказал вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью журналистке Алесе Бацман (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Мы собираемся закончить войну, восстановить суверенитет Украины, провести выборы местных властей по украинскому закону и восстановить украинскую власть, повесить украинские флаги на всех административных зданиях. И выйти на границу с Российской Федерацией, естественно. До проведения выборов", – уточнил Резников.

У Зеленского сказали, как планируют завершить войну на Донбассе

У Зеленского сказали, как планируют завершить войну на Донбассе

Скриншот из видео

В процессе переговоров, по его мнению, должны активно принимать участие украинцы, живущие на подконтрольной территории Украины, выходцы с Донбасса. Однако "зрады", заверил Резников, нет.

"Это демонополизация присутствия в Минске приглашенных из ОРДЛО. Там должны появиться украинцы, проживавшие на этих территориях до 2014 года. Они имеют право, чтобы их голос был услышан", – уточнил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Резников заявил, что создание "консультативного совета с ОРДЛО" отложили.

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе Выборы на Донбассе
Персона
Алексей Резников
Место
Украина
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Комментарии
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Kutovoy Yuriy
Kutovoy Yuriy
Нашему теляті да вовка б з'їсти!
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0
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Филимонов Игорь
Филимонов Игорь
Еще один миротворец! А у пыни спросили? Какие флаги?Он же нашу Украину государством не считает и не успокоится , пока не заставит украину самоликвидироваться.Маниловщина!
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Вартанов Жорик
Вартанов Жорик
Смешные.
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