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16 апреля • обновлено в 11:05
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У Зеленского показали фото с обмена пленными на Донбассе

8.6т
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В сети появились фото с обмена пленными между террористами "ДНР" и Украиной, который состоялся 16 апреля под Горловкой на Донбассе.

Кадры обнародовал Офис президента Украины. На фото видно, что люди выглядят измученными, уставшими, у многих из них ранения.

Обмен пленными на Донбассе

Обмен пленными на Донбассе

Офис президента Украины

Обмен пленными на Донбассе

Обмен пленными на Донбассе

Офис президента Украины

Обмен пленными на Донбассе

Обмен пленными на Донбассе

Офис президента Украины

Обмен пленными на Донбассе

Обмен пленными на Донбассе

Офис президента Украины

Судя по кадрам, освобожденных встречали военные и садили в автобусы. Все люди были в масках. Их проверяли и отмечали по списках.

Обмен пленными на Донбассе

Обмен пленными на Донбассе

Офис президента Украины

Обмен пленными на Донбассе

Обмен пленными на Донбассе

Офис президента Украины

Обмен пленными на Донбассе

Обмен пленными на Донбассе

Офис президента Украины

Обмен пленными на Донбассе

Обмен пленными на Донбассе

Офис президента Украины

Обмен пленными на Донбассе

Обмен пленными на Донбассе

Офис президента Украины

Обмен пленными на Донбассе

Обмен пленными на Донбассе

Офис президента Украины

Обмен пленными на Донбассе

Обмен пленными на Донбассе

Офис президента Украины

Обмен пленными на Донбассе

Обмен пленными на Донбассе

Офис президента Украины

Обмен пленными на Донбассе

Обмен пленными на Донбассе

Офис президента Украины

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • в четверг, 16 апреля, Украина начала обещанный обмен пленными с террористическими "Л/ДНР". По состоянию на 10:00 завершился первый этап процедуры.

  • Он состоялся возле оккупированной Горловки. Украинская сторона передала 10 человек, террористы – 9.

  • Второй этап запланирован в районе КПВВ у Станицы Луганской. Украина получит бывших пленников, удерживавшихся боевиками в Луганске.

  • Напомним, ранее в сети появился список из более 30 украинцев, которые до сих пор находятся в плену у боевиков. Среди них есть военнослужащие.

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Читайте все новости по теме "Обмен пленными" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Обмен пленными
Место
Украина
Тег
Офис президента
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Комментарии
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Комментарии на сайте не модерированы
Wick John
Wick John
Лучше покажите "здоровых и бодрых" которых обменяли у укро нацистов
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2
0
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Измученные))) Как обычно морда в камеру не помещается
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4
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Откормили то как нациков)
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