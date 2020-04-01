У умершей в Ивано-Франковске роженицы подтвердили COVID-19

В Ивано-Франковске у роженицы, которая накануне умерла после того, как у нее резко поднялась температура, подтвердился коронавирус.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом заявил мэр города Руслан Марцинкив в своем видеообращении на странице в Facebook по поводу ситуации с COVID-19 в регионе (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Вчера было подтверждено 5 случаев, из них один летальный. Речь о той женщине, которая умерла в роддоме: к сожалению, подтвержден коронавирус", – сказал он.

Мэр добавил, что сейчас в областном перинатальном центре Ивано-Франковска решают, какие меры принимать дальше в связи с такой ситуацией.

"Проведем также совещание с нашим городским родильным домом. Хотя там и нет случаев инфицирования коронавирусом, но мы видим, что угроза существует и для беременных, и для рожениц", – отметил Марцинкив.

По его словам, в целом по состоянию на 1 апреля в Ивано-Франковской области подтвержден 41 случай заболевания коронавирусом, из них 3 – летальные.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ивано-Франковском областном роддоме умерла роженица, у которой подозревали коронавирус. Женщина болела пневмонией, но родила здорового ребенка, которого медики перевели в реанимационное отделение.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!