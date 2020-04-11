У священника из Почаевской лавры обнаружили коронавирус: эксклюзивные подробности

У священнослужителя Тернопольской епархии УПЦ МП, настоятеля храма в с.Великий Кунинец Збаражского района, отца Александра Марцинюка, который "подрабатывает" в Почаевской Успенской лавре, обнаружили коронавирус COVID-19.

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Об этом сообщил проинформированный источник OBOZREVATEL. В лавре священник "подрабатывает" в иконно-книжной лавке, а еще экскурсоводом и хористом.

Также по состоянию на 11 апреля Тернопольский областной лабораторный центр Минздрава Украины проверяет наличие COVID-19 еще у одного из насельников Почаевской лавры.

У священника из Почаевской лавры обнаружили коронавирус. Иллюстрация

Для того или принять неотложные меры по недопущению распространения коронавируса, по решению главы Кременецкой РГА, в ближайшее время проведут экстренное заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при РГА. Планируется обсуждение вопросов по усилению карантина на территории обители и г.Почаев и дополнительной проверке ее священнослужителей на наличие COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте у четырех граждан Молдовы, которые в составе группы ездили в Почаевский монастырь в Украине (Тернопольская область), обнаружили коронавирус.

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