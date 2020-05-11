Партия "Европейская Солидарность" требует от властей остановить грубые нарушения конституционного права граждан на свободное передвижение и немедленно дать оценку чиновникам, которые, давая незаконные распоряжения, силой удерживают в Украине граждан, имеющих законную работу в странах Европейского Союза.

OBOZREVATEL приводит текст заявления:

"Партия "Европейская Солидарность" и пятый президент Украины Петр Порошенко в условиях войны и сложных международных обстоятельствах приложили невероятные усилия, чтобы Украина получила безвизовый режим с ЕС. Зато власть Зеленского не только хочет забрать у украинцев возможность свободно передвигаться по Европе, но и возвращает нас к худшим советским практикам, когда гражданин вынужден был обращаться к чиновникам за так называемой выездной визой – разрешением выезда за границу.

Партия "Европейская солидарность" eurosolidarity.org

Власть Зеленского "безвиз" заменила на "безвыезд". Пока украинцы хотят, чтобы Украина постоянно приближалась к членству в Европейском Союзе, Зеленский упорно ведет нас в СССР.

Украинцы имеют право работать там, где они найдут лучшую работу. Власть должна сдерживать миграцию созданием в Украине конкурентных рабочих мест, условий труда, стимулами для бизнеса, ликвидированием теневого трудоустройства. Однако власть в своей типичной популистской манере считает, что для решения проблемы миграции надо просто закрыть границы.

Правовая и экономически развитая европейская страна, а не новые стены и запреты, должны быть лучшим стимулом для украинцев жить и работать в Украине".

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, никакого запрета на выезд сезонных рабочих или трудовых мигрантов за границу МИД Украины не принимало и такого запрета в принципе не существует. Но перед тем, как открыть границы, нужно защитить права людей.

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