"Укрзалізниця" попала в очередной скандал. На этот раз ужасное состояние пассажирских вагонов, которые достались Украине в наследство от СССР, привело к тяжелым травмам 60-летней пассажирки поезда Киев – Бердянск, на которую упала верхняя полка с 80-килограммовым пассажиром.

К сожалению, такие случаи не единичны, но главное, что пострадавшим еще не так просто получить компенсацию за часто дорогостоящее лечение после несчастного случая. Подробности – в OBOZREVATEL .

Сломанный таз и позвоночник

Ужасный случай произошел с Натальей Манько еще 13 февраля. Женщина возвращалась домой ночным поездом Киев – Бердянск домой, когда через полтора часа движения произошел несчастный случай — на Наталью упала верхняя полка, на которой спал пассажир.

"Парень говорил, что не будет пить ни чай, ничего. Полез на вторую полку. Поезд еще стоял. Я покушала, все уже легли спать. Ну и я думаю. Сняла сапоги и давай ставить их вниз. Только наклонилась и тут полка раскладывается, а этот мальчик по ней на меня сверху. Она мне по спине – и все, сразу же вызвали скорую", – рассказала пострадавшая в комментарии местному изданию "Районка".

После удара тяжелой конструкцией Наталья получила перелом грудного позвоночника, протрузию и гематомы. Она не может двигаться и находится на лечении в больницу. Женщину ждет длительное и дорогостоящее лечение. Альтернативой этому является операция, на которую у нее пока нет денег.

"В "Укрзалізниці" мне дали акт, начальник поезда сказал обращаться в страховую компанию. Я собрала уже все документы. Осталось только заключение из больницы. Сколько времени займет рассмотрение дела в суде – неизвестно", – отметила Наталья.

Пострадавшая Наталья Манько

В "Укрзализнице" заявили, что виноват пассажир с верхней полки. Якобы это он неправильно закрепил полку, поэтому и упал. Железнодорожники уверяют, что обследовали все крепления и повреждений не обнаружили. В результате составили акт и отдали женщине.

Еще один ужасный случай произошёл год назад с пассажиркой поезда Киев – Рахов. Тогда на спящую Надежду Полякову рухнула верхняя полка с другой пассажиркой. В результате женщина получила травму таза.

Тогда в комментарии OBOZREVATEL дочь пострадавшей рассказала, что все лечение, операцию и медикаменты оплачивали самостоятельно. Подача документов в страховую ничего не дала, а полиция молчит.

Но еще больше удивила реакция УЗ, когда на сообщение дочери пострадавшей Надежды отреагировал заместитель директора Департамента пассажирских перевозок Александр Красноштан. Он заявил, что по результатам комиссии было установлено, что полка якобы была исправной, а инцидент мог произойти "из-за неосторожности пассажира".

Пострадавшая Надежда Полякова galas.te.ua

Есть и другие случаи, но, к счастью, без причиненных увечий людям. 20 января 2019 года в поезде №110 Львов – Херсон под пассажиром, который попытался залезть наверх, также оторвалась полка. Пострадавшим оказался соучредитель организации "Общественный контроль "Укрзалізниці" Виктор Гарвона.

"Я пытался залезть на верхнюю полку, оперся о нее, и она сломалась. Осмотрев ее вместе с электромехаником и начальником поезда, обнаружили сломанное крепление", – написал в Facebook пассажир.

При этом за два дня до этого в вагоне №10 того же поезда на пассажира тоже упала верхняя полка. Об этом сообщила Светлана Нездатная. По ее словам, супруг сидел внизу и успел среагировать, поэтому не пострадал. Опять оторвалось крепление.

Пассажиры жалуются на оборвавшиеся полки Facebook Светланы Нездатной

Как получить компенсацию

В комментарии OBOZREVATEL адвокат и старший партнер АК "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец объяснил, как нужно действовать пассажирам в тех случаях, если вы получили травму в поездке.

"В первую очередь нужно зафиксировать, что повреждение произошло из-за падение полки. Тут, кроме вызова бригады скорой помощи, нужно вызвать полицию и написать соответствующее заявление. Когда вас привезут в медучреждение, там обязательно стоит указать причину, чтобы это было описано в заключении. И, конечно, известить страховую", – сказал адвокат.

Если пострадавший находится в сознании, или с ним едут друзья или родственники, им желательно собрать телефоны у свидетелей происшествия, чтобы в дальнейшем они могли подтвердить случившееся.

После вам стоит дождаться ответа страховой, обычно они оповещают о своем решении в течении месяца, и дальше действовать исходя из ответа. Если вас устраивает выплачиваемая сумма, то на этом все заканчивается. Но если страховая отказала, или сумма не покрывает все расходы на лечение, тогда готовиться к суду.

"Конечно, если вы получили серьезные травмы, находитесь без сознания, и с вами нет сопровождающего, подать заявление в полицию и страховую можно и позже. Но лучше это сделать как можно скорее", – отметил Кравец.

Проблема будет усугубляться

Ситуация с пассажирскими вагонами в Украине находится в очень плачевном состоянии, и, к сожалению, этот вопрос полностью игнорируется правительством.

"Сейчас из 2900 вагонов рабочего пассажирского парка, уже 1200 вагонов эксплуатируется сверх установленных нормативов. Эти вагоны необходимо списать, но из-за отсутствия замены, УЗ вынуждена их выпускать на маршруты, и никакой ремонт ситуацию не исправит", – объяснил в комментарии OBOZREVATEL бывший заместитель министра инфраструктуры Александр Кава.

Самостоятельно УЗ закупить вагоны не может, так средств на это не предусмотрено. Тариф на перевозку пассажиров покрывает всего лишь треть расходов, а компенсацию компания не получает.

Единственным выходом из этой ситуации Кава видит выделение средств из госбюджета. "В Европе это решается большими дотациями за счет бюджета. Суммарный бюджет дотаций железным дорогам в странах ЕС – 75 млрд евро в год. Например, в Германии выделяется 16 млрд евро в год, которые идут на обновление подвижного состава и инфраструктуры", – говорит он.

"Укрзалізниця"

А вот руководитель Свободного профсоюза железнодорожников и начальник поезда Александр Абросимов вспоминает, что проблемы с вагонами начались еще 10 лет назад. Тогда об этом писалось гораздо меньше, а в УЗ вообще не хотели признавать наличие каких-либо проблем.

"Один из первых случаев как раз был в моем составе, поезд Харьков–Санкт-Петербург, когда на пассажира упала верхняя полка. Я тогда пошел на защиту пассажира, предоставил необходимые документы о получении травмы в пути следования. Об этом узнали журналисты, написали об этом случае. А на работе меня обвинили в том, что я позорю честь мундира и пытались уволить", – говорит железнодорожник.

Сейчас же ситуация усугубилась. Более того, по словам Абросимова сейчас руководителям ж/д якобы дали команды сократить процесс приема и осмотра подвижного состава.

"Сверху дается команда, чтобы сокращать время на приемку и сдачу поездов, сокращать время простоя в пути следования, сокращать время на подготовку состава в рейс. И когда все это делается, на что можно рассчитывать с учетом изношенности вагонов", – заявил он.

"А как горят тепловозы? У меня на Рахов две поездки нормально проходят, а на третью — горит. И это не только у меня, по всей Украине такие проблемы", – добавил Амбросимов.

Смотрите видео по теме:

Таким образом получается, что недостаточное внимание к проблемам "Укрзалізниці" со стороны правительства, отсутствие финансирование и халатность руководства ставят под угрозу жизни и здоровье пассажиров.

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