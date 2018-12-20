''У нас томос 18 лет!'' В УПЦ МП гневно высказались о переименовании

В Украинской православной церкви Московского патриархата заявили, что не будут менять свое название и указывать принадлежность к РПЦ.

Об этом рассказал пресс-секретарь УПЦ МП архиепископ Климент в эфире "Громадського" (чтобы посмотреть видео, поскрольте вниз). Он считает, что для религиозной организации, членом которой он является, "нет никаких оснований менять свое название".

Церковник аргументировал это тем, что руководящий центр МП "не находится в государстве-агрессоре".

Архиепископ Климент Радио Свобода

"Почему мы вообще должны реагировать на этот закон (законопроект ВР Украины №5309, принятый 20 декабря. — Ред.), если в нашем статуте зарегистрировано, что руководящий центр Украинской православной церкви [МП] находится в Киеве", — отметил Климент.

Архиепископ также заявил, что все юридические документы УПЦ МП существовали еще до того, как появилась сама Верховная Рада независимой Украины. "Мы еще в 1990 году получили Томос о независимости", — сказал он.

Как писал OBOZREVATEL, Верховная Рада 20 декабря приняла законопроект, обязывающий Украинскую православную церковь Московского патриархата в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви.

Народный депутат Александр Бригинец, один из авторов законопроекта, уточнил, что на исполнение данных норм у религиозных организаций есть два месяца. Если переименование будет проигнорировано, их ждет отмена регистраций.

В УПЦ МП резко отреагировали на историческое решение Рады и заявили, что требование о переименовании может вызвать эскалацию агрессии против нее.