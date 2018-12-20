МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
смартфона на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

''У нас томос 18 лет!'' В УПЦ МП гневно высказались о переименовании

2.3тЧитать материал на украинском

В Украинской православной церкви Московского патриархата заявили, что не будут менять свое название и указывать принадлежность к РПЦ.

Об этом рассказал пресс-секретарь УПЦ МП архиепископ Климент в эфире "Громадського" (чтобы посмотреть видео, поскрольте вниз). Он считает, что для религиозной организации, членом которой он является, "нет никаких оснований менять свое название".

Церковник аргументировал это тем, что руководящий центр МП "не находится в государстве-агрессоре".

Новости
''Этого хотела Украина'': Епифаний поддержал переименование УПЦ МП
Архиепископ Климент

Архиепископ Климент

Радио Свобода

"Почему мы вообще должны реагировать на этот закон (законопроект ВР Украины №5309, принятый 20 декабря. — Ред.), если в нашем статуте зарегистрировано, что руководящий центр Украинской православной церкви [МП] находится в Киеве", — отметил Климент.

Архиепископ также заявил, что все юридические документы УПЦ МП существовали еще до того, как появилась сама Верховная Рада независимой Украины. "Мы еще в 1990 году получили Томос о независимости", — сказал он.

Как писал OBOZREVATEL, Верховная Рада 20 декабря приняла законопроект, обязывающий Украинскую православную церковь Московского патриархата в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви.

Народный депутат Александр Бригинец, один из авторов законопроекта, уточнил, что на исполнение данных норм у религиозных организаций есть два месяца. Если переименование будет проигнорировано, их ждет отмена регистраций.

В УПЦ МП резко отреагировали на историческое решение Рады и заявили, что требование о переименовании может вызвать эскалацию агрессии против нее.

Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Тема
Независимость УПЦ
Персона
Климент (Вечеря)
Место
Украина
Теги
церковный конфликтУПЦ МПзаконопроектВерховная Рада Украиныединая церковьТомос
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
21
19
Смешно
2
Интересно
0
Печально
7
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Santi Amonito
Santi Amonito
Пусть покажет свою "лягушачью грамоту" - кем была выдана, - "петровско-сталинскими указами"? Не изменит филиал "табличку" - народ изменит, в законный способ.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги