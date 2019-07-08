"У людей все серьезно": известная писательница Забужко поддержала партию Порошенко

Известная украинская писательница Оксана Забужко рассказала, что на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины поддержит партию Петра Порошенко "Европейская солидарность".

Об этом она сообщила в эфире Эспрессо.TV. Принимая данное решение, она руководствовалась единственным критерием – включением в списки партии украинского историка, директор Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимира Вятровича (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Для меня есть один критерий проголосовать: какая партия не побоится взять в список Владимира Вьятровича... Его внедренную последовательную и концептуальную политику изменения символической собственности на украинские города, поселки и улицы, особенно в тех областях, которые "готовили под Россию", – рассказала она.

Оксана Забужко Скриншот видео

Забужко отметила, что ей было очень интересно, кто из партий не побоится пригласить Вятровича в свой состав, так как в него продолжают "лететь стрелы" тех, кто все ще надеется "разыграть сценарий разделения Украины" и кого очень "нервирует декоммунизация, даже на уровне табличек и памятников".

"Мне было интересно, кто не побоится взять Вьятровича? Если не побоится – значит у людей это серьезно. По совпадению, это оказалась "ЕС". Это закрывает для меня тему, за кого я буду голосовать", – сообщила она.

В интервью Забужко также выразила надежду на зарождение политсилы с определенными убеждениями. "Не клуб того или иного денежного мешка, а политической силы, где весят принципы, взгляды, идеи и убеждения", – уточнила она.

В свою очередь, Владимир Вятрович поблагодарил ее на своей странице в Facebook "за добрые слова о работе и высокий кредит политического доверия".

Как сообщал OBOZREVATEL, партия "ЕС" готова выступить инициатором заседания ВРУ, на котором должны четко и однозначно отреагировать на информационную агрессию против Украины. Такое заявление прозвучало в связи с намерением провести телемост с Россией.

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