У еще одного бойца ВСУ обнаружили коронавирус

По состоянию на 17.00 4 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 3 случай заболевания коронавирусом COVID-19.

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Как сообщило в Facebook Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины, это уже второй случай инфицирования в Киевском гарнизоне.

"Указанный военнослужащий с конца марта находился на лечении в домашних условиях с симптомами ОРЗ. В связи с сохранением субфебрильной температуры было проведено два тестирования (быстрый тест и ПЦР), которые показали положительный результат", – говорится в сообщении.

В ВСУ зафиксировано третий случай заболевания коронавирусом Facebook Командование Медсил ВСУ

В ВСУ сообщили, что сейчас состояние военнослужащего удовлетворительное. Он проходит лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы.

Отмечается, что все военнослужащие, которые контактировали с больным, уже отправлены на самоизоляцию. Позже им проведут исследования на выявление COVID-19.

Напомним, первый случай коронавируса в рядах ВСУ был зафиксирован 2 апреля. Заболела врач Хмельницкого военного госпиталя, которая с конца марта текущего года находилась на амбулаторном лечении из-за ОРЗ. Больная получает лечение согласно протоколам МОЗ Украины, состояние здоровья удовлетворительное. Все контактные лица выявлены и находятся на самоизоляции.

Также 2 апреля вечером был зафиксирован второй случай заболевания. Тесты дали положительный результат у военнослужащего Киевского гарнизона, с 23 марта находился на самоизоляции после контакта с инфицированным. Состояние его здоровья пока также удовлетворительное.

Как сообщал OBOZREVATEL, информация о заболевании коронавирусом военного ВСУ появилась еще в конце марта. Однако тогда Генштаб ее опроверг, назвав "русскими вбросами".

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