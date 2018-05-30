"Ты никто!" Вдова героя АТО рассказала об унижении в автобусе

Водитель со Львова содрал деньги за проезд с девочек, отец которых погиб из-за тяжелых ранений, полученных на Донбассе.

Об инциденте в автобусе "Львов-Луцк" сообщила вдова воина АТО Татьяна Луцюк на своей странице в Facebook.

"Неоднократно писалось о пренебрежении водителей к семьям погибших Героев. Особенно становится больно, когда это неуважение проявляется к беззащитным детям, у которых война отобрала пап. Сегодня мои девочки уже в очередной раз столкнулись с вопиющим бесчеловечным отношением, молчать у меня уже нет сил", - написала она.

"Мой муж, Луцюк Роман, еще в 2014 году добровольно ушел защищать Украину, был ранен и умер от тяжелых ран в 2016. У нас есть две дочери. Сегодня они возвращались из села Шклинь, Гороховского района. Они поехали проведать бабушку – маму Романа, чтобы хоть как-то утешить ее от одиночества, потому что после смерти сына ее слезы не просыхают", - рассказала Луцюк.

На обратной дороге девочки сели в автобус "Львов - Луцк". Дети сказали водителю, что у них удостоверения семьи погибшего, но он все равно настоял, чтобы дети заплатили деньги.

"На автостанции Луцка нам дают льготные билеты. Встретив детей, я спросила этого водителя, он себя нормально чувствует, принимая деньги за проезд от таких детей. На что он мне ответил: "Я же их не высадил, и такую ​​категорию лиц мы не возим бесплатно". Вместе с тем он начал мне тыкать деньги, чтобы я забрала, но я ему ответила, что дело не в деньгах, а в элементарном уважении, и деньги не взяла. Просто попросила назвать свою фамилию, на что он мне хамски добил: "ты никто, чтобы я тебе говорил", - сообщила вдова воина.

"Я пробовала еще с этим лицом что-то говорить и попытаться объяснить, насколько нам важна память и уважительное отношение к памяти павших в этой новейшей войне своих близких, но после его слов, мы никто - слезы сами наплыли на глаза, а в горле стал ком", - добавила она.

Грубияном оказался водитель Львовского АТП 14631 по фамилии Малетич.

"Я недавно ездила во Львов, там на автостанции за билет даже сбор не брали. Всегда вежливо и с уважением нас обслуживали. Мне очень нравится город Льва, и не без основания считала его одним из самых патриотических городов Украины, где живут действительно достойные люди. Но оказывается, что не все. Есть среди них хотя бы один и с черствой душой по фамилии Малетич, которого интересует только собственное обогащение и отсутствует патриотический дух", - написала Луцюк.

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