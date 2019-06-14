Туристы вымерли? В сети показали разгар курортного сезона в Крыму

В сети показали пляжи курортного города Коктебель в аннексированном Крыму, которые пустуют, несмотря на начало сезона отдыха.
Подтверждающие фото опубликовала в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым25%. (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
"Коктебель. В Крыму 5 выходных. Крымчане курсируют, но...", – написала она.
Twitter RoksolanaToday&Крым25%
Twitter RoksolanaToday&Крым25%
Twitter RoksolanaToday&Крым25%
Twitter RoksolanaToday&Крым25%
Пользователи присоединились к обсуждению. "Та это ж еще не сезон! Только иногда мелькнет кто-то и все", – сыронизировали в комментариях.
Показала блогер также и заброшенный пляж в Ялте, где на переднем плане запечатлены ржавые конструкции. "Из-за огромного потока туристов не видно красот пляжей?" – отреагировали в комментариях.
Twitter RoksolanaToday&Крым25%
Twitter RoksolanaToday&Крым25%
Коктебель— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 14 июня 2019 г.
В Крыму 5 выходных
Крымчане курсируют
но... pic.twitter.com/Zbq2wOVM2d
Ялта— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 14 июня 2019 г.
"Донбасс" pic.twitter.com/02HqH3PA0N
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жители Крыма признали, что курортный сезон после аннексии полуострова с каждым годом приносит все меньше прибыли.
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