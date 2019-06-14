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Туристы вымерли? В сети показали разгар курортного сезона в Крыму

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В сети показали пляжи курортного города Коктебель в аннексированном Крыму, которые пустуют, несмотря на начало сезона отдыха.

Подтверждающие фото опубликовала в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым25%. (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Коктебель. В Крыму 5 выходных. Крымчане курсируют, но...", – написала она.

Новости
"Котов больше, чем туристов!" Опубликованы фото пляжей Крыма
Туристы вымерли? В сети показали разгар курортного сезона в Крыму

Twitter RoksolanaToday&Крым25%

Туристы вымерли? В сети показали разгар курортного сезона в Крыму

Twitter RoksolanaToday&Крым25%

Туристы вымерли? В сети показали разгар курортного сезона в Крыму

Twitter RoksolanaToday&Крым25%

Туристы вымерли? В сети показали разгар курортного сезона в Крыму

Twitter RoksolanaToday&Крым25%

Пользователи присоединились к обсуждению. "Та это ж еще не сезон! Только иногда мелькнет кто-то и все", – сыронизировали в комментариях.

Туристы вымерли? В сети показали разгар курортного сезона в Крыму

Показала блогер также и заброшенный пляж в Ялте, где на переднем плане запечатлены ржавые конструкции. "Из-за огромного потока туристов не видно красот пляжей?" – отреагировали в комментариях.

Туристы вымерли? В сети показали разгар курортного сезона в Крыму

Twitter RoksolanaToday&Крым25%

Туристы вымерли? В сети показали разгар курортного сезона в Крыму

Twitter RoksolanaToday&Крым25%

Туристы вымерли? В сети показали разгар курортного сезона в Крыму

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жители Крыма признали, что курортный сезон после аннексии полуострова с каждым годом приносит все меньше прибыли.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
КрымНовости Крыма
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Андрияшин Виктор
Андрияшин Виктор
Вы и Мы все проебали и прохихикали-а так все чудесно
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Гаджиев Аслахан
Гаджиев Аслахан
Прексрасен Крым без сифилиса украинства!
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Андрияшин Виктор
Андрияшин Виктор
В Крыму отлично без укр.и россиян.сделайте остров безлюдних.пусть отдохнет.
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