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"Туристический пик": путинская пропагандистка опозорилась ложью о Крыме

1.5т Читать материал на украинском

Российская топ-пропагандистка Ольга Скабеева заявила о миллионах туристов, отдыхающих в оккупированном Крыму, тогда как в соцсетях публикуют много свежих фото с пустыми крымскими пляжами.

"Туристический пик: в Крыму уже отдохнули почти 3 млн человек", - написала Скабеева в своем Telegram-канале. Также она опубликовала фото автомобиля с киевскими номерами, принадлежащего, по всей видимости, туристам из материковой Украины.

"Туристический пик": путинская пропагандистка опозорилась ложью о Крыме

t.me/skabeeva

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В свою очередь, блогер RoksolanaToday&Крым25% обнародовал в Twitter серию снимков с пляжей оккупированного полуострова:

"Ялта сегодня. Погода так себе. Но июль, середина..."

"Евпатория. Наверное, сезон. Но это не точно".

"Судак, пляж "Мохито". Лежачки расхватали еще вчера".

"Гурзуф, Спутник, Какое то июля на дворе".

"Алупка. Погодка и правда так себе... Но какая уже разница".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее крымский блогер Александр Горный сделал прогноз, что в 2019 году в Крым приедут на 15% меньше туристов, чем годом ранее.

Жители аннексированного Крыма также признали провал курортных сезонов на полуострове после захвата Россией.

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Темы
Аннексия Крыма российская пропаганда Фейки российских СМИ
Персона
Ольга Скабеева
Место
Украина Ялта
Теги
туристы Новости Крыма
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Ермаков Николай
Ермаков Николай
А почему не так "украинская пропагандистка опозорилась ложью о Крыме?
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Loskutov Виталий
Loskutov Виталий
Если приходили в 5 утра или в шторм, то ситуация такая.
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Вот так реально выглядит сейчас Евпатория http://crimea-media.ru/Web_Evpatoriya_Beach_Gorkogo.html
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