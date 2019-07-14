"Туристический пик": путинская пропагандистка опозорилась ложью о Крыме

Российская топ-пропагандистка Ольга Скабеева заявила о миллионах туристов, отдыхающих в оккупированном Крыму, тогда как в соцсетях публикуют много свежих фото с пустыми крымскими пляжами.

"Туристический пик: в Крыму уже отдохнули почти 3 млн человек", - написала Скабеева в своем Telegram-канале. Также она опубликовала фото автомобиля с киевскими номерами, принадлежащего, по всей видимости, туристам из материковой Украины.

t.me/skabeeva

В свою очередь, блогер RoksolanaToday&Крым25% обнародовал в Twitter серию снимков с пляжей оккупированного полуострова:

"Ялта сегодня. Погода так себе. Но июль, середина..."

Ялта сегодня

Погода так себе

Но июль

середина... pic.twitter.com/FdHlm0jjyy — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 13 липня 2019 р.

"Евпатория. Наверное, сезон. Но это не точно".

"Судак, пляж "Мохито". Лежачки расхватали еще вчера".

"Гурзуф, Спутник, Какое то июля на дворе".

Гурзуф

Спутник

Какое то июля на дворе pic.twitter.com/pJd5VteBM7 — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 13 липня 2019 р.

"Алупка. Погодка и правда так себе... Но какая уже разница".

Алупка

Погодка и правда так себе...

но какая уже разница pic.twitter.com/xpArLd7ElY — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 13 липня 2019 р.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее крымский блогер Александр Горный сделал прогноз, что в 2019 году в Крым приедут на 15% меньше туристов, чем годом ранее.

Жители аннексированного Крыма также признали провал курортных сезонов на полуострове после захвата Россией.

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