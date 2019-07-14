"Туристический пик": путинская пропагандистка опозорилась ложью о Крыме

Российская топ-пропагандистка Ольга Скабеева заявила о миллионах туристов, отдыхающих в оккупированном Крыму, тогда как в соцсетях публикуют много свежих фото с пустыми крымскими пляжами.
"Туристический пик: в Крыму уже отдохнули почти 3 млн человек", - написала Скабеева в своем Telegram-канале. Также она опубликовала фото автомобиля с киевскими номерами, принадлежащего, по всей видимости, туристам из материковой Украины.
t.me/skabeeva
В свою очередь, блогер RoksolanaToday&Крым25% обнародовал в Twitter серию снимков с пляжей оккупированного полуострова:
"Ялта сегодня. Погода так себе. Но июль, середина..."
Ялта сегодня— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 13 липня 2019 р.
Погода так себе
Но июль
середина... pic.twitter.com/FdHlm0jjyy
"Евпатория. Наверное, сезон. Но это не точно".
Евпатория— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 13 липня 2019 р.
наверное,сезон
Но это не точно pic.twitter.com/iLC65rusIk
"Судак, пляж "Мохито". Лежачки расхватали еще вчера".
Судак— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 13 липня 2019 р.
пляж "Мохито"
лежачки расхватали еще вчера😃 pic.twitter.com/9jFuOoQgoV
"Гурзуф, Спутник, Какое то июля на дворе".
Гурзуф— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 13 липня 2019 р.
Спутник
Какое то июля на дворе pic.twitter.com/pJd5VteBM7
"Алупка. Погодка и правда так себе... Но какая уже разница".
Алупка— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 13 липня 2019 р.
Погодка и правда так себе...
но какая уже разница pic.twitter.com/xpArLd7ElY
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее крымский блогер Александр Горный сделал прогноз, что в 2019 году в Крым приедут на 15% меньше туристов, чем годом ранее.
Жители аннексированного Крыма также признали провал курортных сезонов на полуострове после захвата Россией.
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