Туман в Украине: появились свежие данные о загрязнении воздуха

По состоянию на субботу, 26 октября, в Украине значительных превышений уровней загрязнения атмосферного воздуха не зафиксировано.

Концентраций оксида углерода, фенола, формальдегида, диоксида азота, диоксида серы, пыли, которые могли бы быть отнесены к высоким, в атмосфере на обнаружили, сообщает пресс-служба ГСЧС

"На территории Украины удерживается антициклонный характер погоды, что обуславливает отсутствие осадков, слабый ветер, повышение температуры воздуха от поверхности земли до высоты 700-800 м (инверсия), отсутствие вертикального перемешивания воздуха, густые туманы. Эти факторы способствуют накоплению в приземном слое загрязняющих веществ. Вместе с тем, значительного роста уровней загрязнения воздуха не наблюдается", – говорится в сообщении.

Однако спасатели отметили, что незначительные превышения предельно допустимых концентраций замечены в Днепре, Одессе, Кривом Роге, Львове и Каменском.

В ГСЧС добавили, что синоптическая ситуация не отличается от аналогичных погодных условий в предыдущие годы, поэтому в Украине нет существенных оснований для беспокойства о состоянии воздуха.

При этом, по сообщению синоптиков в период с 28 по 29 октября 2019 на территории Украины ожидается улучшение синоптической ситуации.

Туман

Как сообщается OBOZREVATEL, в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского сообщили, что с 15 по 21 октября концентрация вредных веществ в воздухе Киева была значительно превышена.

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