Туман и смог в Украине: Минэкоэнерго пошло на радикальные меры

На экстренном совещании по поводу тумана и смога, которые накрыли Украину, в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды инициирование измерение загрязнения воздуха независимыми лабораториями.

Об этом рассказали на сайте ведомства. Там отметили, что концентрация оксида углерода с 15 по 21 октября 2019 в атмосферном воздухе оставались в привычных параметрах, присущих на это время года. Однако уточнили, что это не значит, что воздух чистый.

По словам участников совещания, показатели в большинстве городов практически не отличаются от тех, которые обычно фиксируются. То есть, говорить о том, что воздух внезапно начал загрязняться, появились какие-то новые источники выбросов в атмосферу вредных веществ, нет оснований.

Города Украины накрывает густой туман и смог

"Но это не значит, что воздух в украинских городах чистый. Преимущественно источником загрязняющих веществ в городах Украины является автомобильный транспорт, в крупных промышленных городах - выбросы предприятий", - отмечают в Минэкоэнерго.

Чтобы получить более точные данные, на совещании решили провести дополнительные исследования независимыми лабораториями. Замеры будут проводиться в соответствии с европейскими параметрами. Также в ведомстве планируют модернизировать полностью мониторинговую систему и перевести её в онлайн-режим.

Кроме того, в министерстве заявили, что ведут работу и над тем, чтобы на предприятиях уменьшить выбросы, которые загрязняют воздух.

Отметим, что по данным постов наблюдения центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, по состоянию на 24 октября превышения уровней загрязнения атмосферного воздуха не зафиксировано.

В частности, в Киеве результаты исследований не выявили значительных превышений предельно-допустимой концентрации измерительных показателей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине был зафиксирован самый высокий уровень концентрации угарного газа (СО), наравне с промышленными районами Китая или США.

OBOZREVATEL подробно узнал, почему страну накрыл смог. Вероятные причины этого – промышленные выбросы, а также горение торфяников и привычка украинцев осенью массово сжигать листву.

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