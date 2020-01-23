В одном известном цирке произошло событие, которое самым негативным образом повлияло на его атмосферу. Во время одного из представлений, труппа цирка была оповещена о том, что за 100 долларов табу больше не снимается, а они все уже привыкли выступать за гранью фола и тем более – за гранью табу. Вернее, до того, как они переселились в новое здание цирка, с большим стеклянным куполом, они сами выступали без табу, но в новом здании почувствовали себя совершенно иначе и даже попробовали нанимать себе участников для не табуированных выступлений.

Но вот оказалось, что старое выражение о том, что табу – нерушимо, но сто долларов есть – сто долларов, перестало действовать. И самое главное, никто не мог точно ответить на вопрос о том, с какой суммы в долларах можно снова выступать без табу. Вопрос носил как академический характер, который должен был внести определенные коррективы в механизм табуирования, но больше – практический, поскольку договориться о представлении – не сложно, а вот насчет табу, в смысле "йес тудей или нет" – образовалась полная и бесперспективная неясность.

Ходить и спрашивать об этом кого попало – не лучшая перспектива, поскольку в старом треппен-шоу, где многие работали клоунами и даже самозанятыми фотографами, это можно было бы выяснить просто и без окольных путей, но стеклянный купол цирка внес в это мероприятие свою специфику, напрочь закрывая такой вариант выяснения подробностей.

И тогда, на тайном совещании, было принято решение о том, чтобы собраться всем вместе и как в старые-добрые времена дать гастроль, но не дома, под стеклом купола, а подальше. Там, в ходе гастроли, все вопросы можно было бы выяснить легко и непринужденно. На том и порешили. Единственным открытым вопросом было место проведения гастроли.

Взять и отправиться на корпоратив туда, где они гастролировали перед переездом в стеклянный цирк, пока было нельзя по разным причинам и тогда пришлось искать какой-то ближайший корпоратив.

Новости Зеленский в Давосе сравнил Украину с Google в 1999 году

Кто-то наткнулся на объявление о том, что самые богатые люди планеты собираются в швейцарском городе Давос, известном горнолыжном курорте, для неформального общения. Обычно так называются корпоративы и труппа решила двинуть в Давос, где и расставить все точки над соответствующими буквами.

Сказано – сделано. Тем более, директор только что вернулся с горнолыжного курорта в Омане. Там он показывал слалом, скоростной спуск и даже прыжки с трамплина. Говорят, что с трамплина он прыгал настолько отважно и рискованно, что у местного царя даже сердце остановилось и его пришлось закапывать в землю.

Поскольку цирк оформил поездку как командировку, билеты были с багажом и труппа взяла с собой как музыкальные инструменты, балалайки и загубные гармошки, так и костюмы, кожаные штаны, кожаные фуражки, костюмы матрешек и прочее обмундирование. Кто-то даже взял с собой большую и строго секретную банку космического вазелина "Союз-Ж", на всякий случай.

Предполагалось, что на мероприятии обязательно будут как старые клиенты, так и новые, с пухлыми кошельками. По этой причине настроение в самолете было приподнятое и некоторые из сотрудников цирка громко кричали о том, что вот теперь они тряхнут стариной и возможно не одной, а несколькими, а если повезет, то и одновременно.

Но прибыв на место, труппа обнаружила что формат мероприятия несколько иной. Дело в том, что все они имели обширный опыт подобных выступлений и знали, как можно легко найти место, где будет происходить основная часть мероприятий. Достаточно было узнать, где в одном месте имеется сцена, банкетный зал и сауна, чтобы определить эпицентр событий. Но оказалось, что все это находится в разных местах и что труппе придется разделиться и отработать на разных точках.

Откровенно говоря, циркачи растерялись и провал всего мероприятия стал казаться неминуемым. Директор взял инициативу на себя и сказал, что отработает самостоятельно и в конце концов – получит нужную информацию. Но и там удача отвернулась от исследователей. Дело в том, что выйдя на сцену, он не обнаружил ни пианино, ни рояля, а пока выяснял этот вопрос у местной администрации, публика из зала разошлась.

В самом деле, они-то пришли сюда, насмотревшись видео с роялем, а на сцене его не было вовсе, а смотреть на то же самое без инструмента не было никакого желания. Зал был хоть и не стерильным, но основательно пустым. Остались только те, кто откровенно закемарил и несколько человек, которые грелись и бессовестно пользовались бесплатным вайфаем.

Положение надо было как-то спасать и труппа решила разделиться по одному человеку и пытаться выяснить вопрос об эксклюзиве уже самостоятельно. Хоть колготок на всех и не хватило, но как говорил комиссар Клочков: "Велика Давосчина, но отступать некуда, позади…". Так они и растворились в сгущающихся сумерках. Все до одного.

Впрочем, надежда умирает последней и удача им еще может улыбнуться и тогда у них будет время покататься на лыжах в Давосе и прилететь домой на не очень рейсовом самолете из Омана. Или Омска.

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