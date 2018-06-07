"Цинизму нет предела": украинские военные обратились к болельщикам РФ

Украинские военные предостерегли российских болельщиков перед Чемпионатом мира 2018 по футболу в том, что страна использует их для отбеливания репутации.

Соответствующее видеообращение к фанатам записал полковник, командир 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Сергей Собко. Видео опубликовано в Facebook "Закарпатского Легиона".

"Россия использует вашу любовь к футболу, чтобы отбелить себя, чтобы всем показалось, что это нормальная, цивилизованная, открытая миру страна. На самом деле – это ложь! Цинизму России нет предела. Она продолжает лгать, убивать и издеваться над человеческим достоинством. Пока вы будете смотреть футбольные матчи, она продолжит убивать украинцев на Донбассе, как она делает это каждую неделю, каждый день уже пятый год подряд, развязав там необоснованную и подлую войну против Украины", – заявил Собко.

Он напомнил, что Россия врет касательно сбивания рейса МН17 на Донбассе. Власти страны также отрицают отношение к убийствам критиков Кремля и журналистов за рубежом, присутствие войск в Украине и Сирии, а также вмешательство в выборы в других странах.

Полковник также рассказал о почти 70 узников, незаконно удерживаемых в российских тюрьмах, и голодовке режиссера Олега Сенцова.

"Олег будет голодать даже тогда, когда вы будете наслаждаться футболом, так как думает, что его смерть – единственный шанс привлечь внимание мира к подлинной сущности репрессивной и тоталитарной России. У России нет никакой честной игры. Россия убивает и врет", – отметил Собко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент РФ Владимир Путин прокомментировал вопрос писателя-террориста Захара Прилепина о наступлении ВСУ во время ЧМ-2018.