"Русскоязычных не распинают!" Цимбалюк высмеял страшилки рупоров Кремля об Украине

Журналист Роман Цимбалюк высмеял самые нелепые фейки российской пропаганды об Украине и о вымышленном ущемлении в ней "русскоязычного населения".

Жесткий троллинг информационным пособникам оккупантов и их кураторам он устроил на своем Telegram-канале, используя для этого их же штампы.

"Это удивительно, но роспропаганда снова запела про концлагеря для жителей Донбасса. На сайте из разряда www.г*вно.ру они нашли "секретный" план действий по "унижению" жителей Донбасса", – удивился журналист.

Цимбалюк назвал идиотизмом тот факт, что рупоры Кремля подают ситуацию таким образом, будто жителей Донбасса можно унизить еще больше, чем это уже сделала Россия.

Роман Цимбалюк openworld.global

"Пугают украинизацией во Львове! А я вам скажу, что украинизацию во Львове нужно еще заслужить – это один из самых красивых городов нашей страны . И, что самое обидное, русскоязычных там много, и никто их не распинает. Просто Гитлер живет в голове у россиян-пропагандистов, и они его всячески продвигают", – пристыдил страну-агрессора украинец.

Подытоживая, Цимбалюк добавил, что активное появление таких мифов пропаганды в российских СМИ особо показательно на фоне последних выступлений президента РФ Владимира Путина. По мнению журналиста, в них прослеживается один важный посыл – встреча в "нормандском формате", запланированная на 9 декабря, снова закончится безрезультатно.

Как сообщал OBOZREVATEL, главарь террористической "ДНР" Денис Пушилин заявил, что временно оккупированный Донбасс якобы окончательно решил "вернуться домой в Россию". Он также пригрозил Украине военными действиями для реализации "интеграции" в состав страны-агрессора.

Так оккупант отреагировал на фейки о том, что Украина якобы готовит депортацию и карательные меры в отношении всего населения ОРДЛО.

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