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19 ноября • обновлено в 05:23
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"Русскоязычных не распинают!" Цимбалюк высмеял страшилки рупоров Кремля об Украине

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Журналист Роман Цимбалюк высмеял самые нелепые фейки российской пропаганды об Украине и о вымышленном ущемлении в ней "русскоязычного населения".

Жесткий троллинг информационным пособникам оккупантов и их кураторам он устроил на своем Telegram-канале, используя для этого их же штампы.

"Это удивительно, но роспропаганда снова запела про концлагеря для жителей Донбасса. На сайте из разряда www.г*вно.ру они нашли "секретный" план действий по "унижению" жителей Донбасса", – удивился журналист.

Цимбалюк назвал идиотизмом тот факт, что рупоры Кремля подают ситуацию таким образом, будто жителей Донбасса можно унизить еще больше, чем это уже сделала Россия.

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"Не дождетесь!" Цимбалюк затроллил Путина из-за "капитуляции" Украины

Роман Цимбалюк

Роман Цимбалюк

openworld.global

"Пугают украинизацией во Львове! А я вам скажу, что украинизацию во Львове нужно еще заслужить – это один из самых красивых городов нашей страны . И, что самое обидное, русскоязычных там много, и никто их не распинает. Просто Гитлер живет в голове у россиян-пропагандистов, и они его всячески продвигают", – пристыдил страну-агрессора украинец.

Подытоживая, Цимбалюк добавил, что активное появление таких мифов пропаганды в российских СМИ особо показательно на фоне последних выступлений президента РФ Владимира Путина. По мнению журналиста, в них прослеживается один важный посыл – встреча в "нормандском формате", запланированная на 9 декабря, снова закончится безрезультатно.

Как сообщал OBOZREVATEL, главарь террористической "ДНР" Денис Пушилин заявил, что временно оккупированный Донбасс якобы окончательно решил "вернуться домой в Россию". Он также пригрозил Украине военными действиями для реализации "интеграции" в состав страны-агрессора.

Так оккупант отреагировал на фейки о том, что Украина якобы готовит депортацию и карательные меры в отношении всего населения ОРДЛО.

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Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
российская пропаганда
Персона
Роман Цимбалюк
Место
Украина
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Рысин Алексей
Рысин Алексей
Во Львове гитары ломают уличным музыканта за песни на русском языке , а так дискриминации нет по языку ))) . Какие же вы циничные мммрааари .
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Хо Хол
Хо Хол
Человек, который говорит, что во Львове много русскоязычных и никто их не распинает, говорит о пропаганде и мифах Кремля. При этом эта новость публикуется на обозе, на том самом обозе, где три дня назад была новость, как во все том же Львове местные "проучили" и "наказали" музыкантов за русские песни - https://www.obozrevatel.com/society/vo-lvove-prouchili-muzyikantov-poyuschih-na-russkom-novosti-lvova.htm
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