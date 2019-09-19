"Нужна ракета на Крещатик!" Цимбалюк остро высмеял Россию за страх перед НАТО

Страх России перед войсками НАТО на территории Украины совершенно непонятен на фоне ее хвастовства новейшим оружием.

Такое мнение выразил украинский журналист Роман Цимбалюк, высмеивая заявление депутата нелегитимной Госдумы Геннадия Зюганова. Его фрагмент он показал в своем видеоблоге на YouTube (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

"Если НАТО лезет с оружием в Прибалтику и Украину и поставит там свои установки – до Москвы будет лететь три-четыре минуты. Вы костюм не оденете, чтобы принять грамотное решение!" – возмутился скандальный российский политик.

В свою очередь Цимбалюк отметил, что Россия муссирует тему опасности со стороны Украины уже много лет, несмотря на отсутствие каких-либо оснований для этого.

"Что получается? Страны Балтии уже не первый год в НАТО – и никаких ракет там нет. Украина тоже. Сколько было разговоров о том, что будут размещены какие-то системы поражения на территории Украины, но ничего, к сожалению, нет. Поставили бы эти "пиндосы" уже наконец-то хоть одну ракету на Крещатике и нацелили ее на какой-то важный объект в России! Но нет, никто этого не делает. А эти ребята продолжают пугать россиян солдатами НАТО ", – шутит Цимбалюк.

Роман Цимбалюк Facebook Роман Цимбалюка

"И самое главное не могу понять: почему, если у Российской Федерации такие новые системы поражения, новые ракеты, в общем, "кузькина мать" в руках – только нажми на кнопку – то чего тогда бояться солдат НАТО? Тем более, есть прекрасная формула, что "все сдохнут, а россияне попадут в рай", – добавил журналист, цитируя скандальные слова президента России Владимира Путина.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Цимбалюк постебался над неадекватной мечтой Жириновского об объединении России, Украины и Беларуси в одно русскоязычное государство, а также передаче западных украинских областей Польше.

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