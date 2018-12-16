Циклон устал: синоптики заявили об улучшении погоды в Украине

В воскресенье, 16 декабря, снегопады прекратятся по всей Украине, кроме западных областей. Циклон отступит.

На юге Одесщины ожидается небольшой дождь, на остальной территории — без существенных осадков, сообщает Укргидрометцентр.

На дорогах гололедица. Ветер восточный и юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем 0-5° мороза; на Закарпатье, юге Одесской области и в Крыму ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 0-5° тепла.

Погода в Украине Gismeteo

В Киеве 16 декабря без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, умеренный. Температура ночью 5-7° мороза, днем 3-5° мороза.

На курортах Египта в это время жарко. В частности, в Шарм-эль-Шейхе 16 декабря ожидается +26° +28°. Ожидается пасмурная погода, утром возможно небольшое прояснение.

В Хургаде немного холоднее — от +23° до +26°. Небо затянется облаками в середине дня и погода будет пасмурной до самого вечера.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с понедельника, 17 декабря, прекратятся снегопады и начнется похолодание.

По прогнозам метеорологов, Новый год-2019 будет со снегом и морозом, а также температурой до -18 ночью и -10 градусов днем.