Циклон перемещается: в Украине объявлено штормовое предупреждение

В Украине 4-5 января в результате перемещения активного циклона в Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Харьковской областях и в Крыму ожидается осложнение погодных условий.

Об этом предупреждает Укргидрометцентр. Так, днем ​​4 января ожидается снег, местами с дождем, местами налипание мокрого снега, гололед, метели, прирост снежного покрова 15-20 сантиметров.

В южной части, в восточных и Днепропетровской областях будут наблюдаться порывы ветра 15-20 м/с, в Приазовье местами 25 м/с.

Информатор

В ночь на 5 января погодные условия должны улучшиться, а днем осадки и вовсе прекратятся.

Напомним, что в Европе на Рождество температура будет колебаться около нуля, с осадками в виде мокрого снега. Так, в Италии и Испании 7-8 января облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Только в Испании температура упадет до +5... +8 градусов.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL: