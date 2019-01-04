МоваЯзык
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

Циклон перемещается: в Украине объявлено штормовое предупреждение

1.7тЧитать материал на украинском

В Украине 4-5 января в результате перемещения активного циклона в Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Харьковской областях и в Крыму ожидается осложнение погодных условий.

Об этом предупреждает Укргидрометцентр. Так, днем ​​4 января ожидается снег, местами с дождем, местами налипание мокрого снега, гололед, метели, прирост снежного покрова 15-20 сантиметров.

В южной части, в восточных и Днепропетровской областях будут наблюдаться порывы ветра 15-20 м/с, в Приазовье местами 25 м/с.

Новости
До -13 и снегопады: синоптики уточнили прогноз погоды на Рождество

Циклон перемещается: в Украине объявлено штормовое предупреждение

Информатор

В ночь на 5 января погодные условия должны улучшиться, а днем осадки и вовсе прекратятся.

Напомним, что в Европе на Рождество температура будет колебаться около нуля, с осадками в виде мокрого снега. Так, в Италии и Испании 7-8 января облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Только в Испании температура упадет до +5... +8 градусов.

Циклон перемещается: в Украине объявлено штормовое предупреждение

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

  • На рождественские выходные, с 5 по 7 января, украинцев ожидает морозная погода с небольшим снегом. А вот уже после Рождества высока вероятность сильных снегопадов.

  • Народные синоптики спрогнозировали погоду на 2019-й год. В конце января ожидается потепление и слякоть, а вот лето не будет слишком жарким.

  • В то же время синоптики разных стран прогнозируют, что 2019 год может стать самым теплым в истории наблюдений за погодой. Виной всему эффект Эль-Ниньо – колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, которое влияет на климат.

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги