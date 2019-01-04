Циклон перемещается: в Украине объявлено штормовое предупреждение

В Украине 4-5 января в результате перемещения активного циклона в Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Харьковской областях и в Крыму ожидается осложнение погодных условий.
Об этом предупреждает Укргидрометцентр. Так, днем 4 января ожидается снег, местами с дождем, местами налипание мокрого снега, гололед, метели, прирост снежного покрова 15-20 сантиметров.
В южной части, в восточных и Днепропетровской областях будут наблюдаться порывы ветра 15-20 м/с, в Приазовье местами 25 м/с.
Информатор
В ночь на 5 января погодные условия должны улучшиться, а днем осадки и вовсе прекратятся.
Напомним, что в Европе на Рождество температура будет колебаться около нуля, с осадками в виде мокрого снега. Так, в Италии и Испании 7-8 января облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Только в Испании температура упадет до +5... +8 градусов.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
На рождественские выходные, с 5 по 7 января, украинцев ожидает морозная погода с небольшим снегом. А вот уже после Рождества высока вероятность сильных снегопадов.
Народные синоптики спрогнозировали погоду на 2019-й год. В конце января ожидается потепление и слякоть, а вот лето не будет слишком жарким.
В то же время синоптики разных стран прогнозируют, что 2019 год может стать самым теплым в истории наблюдений за погодой. Виной всему эффект Эль-Ниньо – колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, которое влияет на климат.
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