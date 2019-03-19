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"Цены — просто жесть!" Крымчане пожаловались на жизнь при России

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Жители оккупированного Россией Крыма пожаловались на высокие цены и недостаточный уровень зарплат и пенсий.

Как передает ВВС, люди недовольны тем, что многие товары на полуострове стоят, как в Москве. "Российские цены — просто жесть", "Безумцы, дикие", — жалуются местные.

Также жители недовольны уровнем зарплат и пенсий. Например, в Феодосии средний заработок составляет 16 тысяч рублей (6,7 тысяч гривен). По их словам, на такие деньги в Крыму прожить невозможно.

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"Кто-то летом зарабатывает на сдаче жилья туристам, кто ездит на заработки. Но если брать семью без дополнительной недвижимости и бизнеса, то для выживания нужно ишачить вдвоем", — рассказала местная жительница Наталья.

При этом некоторые жители так и не видят проблем в росте цен, утверждая, что их вполне устраивает уровень жизни при российской оккупации.

Аннексия Крыма

Аннексия Крыма

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Как сообщал OBOZREVATEL, оккупированные Крым и Севастополь побили рекорды по количеству закрытых бизнесов.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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