Коли я натрапляю на якісь унікальні, дивовижні новини про нашу країну і наших людей, то починаю автоматично посміхатися. Справді, радію.

І хочу поділитися з вами.

• А чи знали ви, що у нас вирощують африканського сома? Його ще називають мармуровий, кларієвий. Це – дієтичний продукт без алергенів, а 100 грамів містять добову норму жирних кислот та всього 109 кілокалорій. Риба не має луски. Такий сом швидко росте, тому собівартість невисока – десь до 70 гривень. Африканський сом має легені замість зябр, за структурою як наші соми, а за смаком – кращі. М'ясо схоже на куряче. Гарний копчений або в консервах. Африканський сом може дихати киснем і жити без води близько доби, якщо йому не буде холодно. Одним із перших в Україні африканського сома почав вирощувати Леонід Осадчий.

На покинутому цегельному заводі, за 10 кілометрів від Жашкова, він створив чи не найбільшу акваферму. Це було в 2012 році. Спочатку з нього сміялись, тому що ніхто не вірив, що щось з цього вийде. А зараз вже є купа послідовників. Компанія Bester трохи менше року тому закінчила будівництво ферми з вирощування африканського сома. На ринок прийшла французька компанія. Зараз в Україні до десятка таких ферм. До речі, найбільше купують африканських сомів в Києві та Одесі. Поцікавтеся цією рибою – вона справді того вартує;

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• Трюфелі – дорогі і смачні гриби, які у всьому світі вважаються делікатесом. Вони можуть жити під землею на глибині 30-50 сантиметрів. Мають грибний смак з присмаком підсмаженого насіння чи волоських горіхів та сильний характерний запах. Отакі білі трюфелі почав вирощувати садівник із Львівщини Михайло Костюк. На ринку, до речі, вони коштують від 2 до 6 тисяч доларів за кілограм. Поки що ці гриби допомагають рости деревам. Але через кілька років садівник очікує зібрати врожай. Українські ресторани, до речі, вже почали пропонувати цей унікальний делікатес своїм клієнтам.

• А от Михайло Костюк вирощує багато різних культур, хоча надає перевагу горіху. У нього близько 800 видів! Зараз чоловік зосередився на чорному горіхові. Він використовує мікуризацію, тобто симбіоз гриба з рослиною, який покращує ріст і врожайність. За рік вже отримав приріст саджанців горіха у 60 сантиметрів. У себе на городі Михайло мікуризував майже все, навіть картоплю.

А мікуризував не простим грибом, а білим трюфелем. Гриби, які поселяються на корінні рослин, стають ніби його продовженням. Допомагають засвоювати поживні речовини, якщо є потреба, забезпечують вологою, а ще виділяють невелику кількість антибіотиків, відновлюють ґрунт та збільшують урожай щонайменше на 30 – 40 відсотків;

• На Вінниччині ще один садівник, Олександр Джига, теж вирощує трюфель, правда, чорний. Він вирішив повернути Україні колишню славу постачальника цих найдорожчих грибів у світі. Територія України зручна для культивування трюфелів, оскільки у нас сприятливий континентальний клімат і достатньо вологи.

А ніша для вирощування білих і чорних трюфелів абсолютно вільна. Експерти кажуть, що в Україні вже формується культура споживання делікатесу. За розрахунками, можна отримувати 40 тисяч доларів з гектару на рік, якщо вирощувати трюфелі. Правда, ростуть вони довго і отримати перший урожай можна через роки. Ну, ми ж і про онуків маємо дбати, так?

• А в селі Броска Ізмаїльського району, що на Одещині, Андрій Петков висадив фісташки на майже 4-х гектарах землі. В промислових масштабах в нашій країні фісташки ще не вирощували. Перші врожаї фермер очікує отримати через 6 років. Садженці купував в Узбекистані. Кліматичні умови на півдні Одеської області дуже подібні з погодними умовами Центральної Азії. І це дає надію і шанс на успішне вирощування українських фісташок.

З одного дерева можна отримати від 10 до 25 кілограмів горішків. Фісташки продають зараз за ціною 400-500 гривень за кілограм. Їх називають "зеленим золотом" і, завдяки високій рентабельності культури, є шанси, що фісташки стануть популярними серед українських садівників. На території ЄС фісташки вирощують тільки в Італії, Греції та Іспанії. А люблять їх у всьому світі. Так що є куди рухатися;

• На Житомирщині живуть 700 найщасливіші курей на світі:) Тут є унікальна екоферма “Дача”, де розводять птицю. Але кури тут – не на м’ясо. Вони несуть смачні органічні яйця і не частіше ніж раз на два дні. Почав органічне виробництво Олександр Щербина. Він каже, що йому подобається все робити чесно. На цій фермі кури несуться у затишних боксах зі шторами, на кожну курку приходиться квадратний метр площі, а їдять вони лише корм, вирощений без хімікатів та добрив;

• Можливо, ви в курсі, що за останні 4 роки ринок українських равликів виріс у 100 разів. А, відповідно, виріс і експорт. Найбільше наших равликів купує Литва – це 80 відсотків усього експорту. Щорічне споживання равликів на світовому ринку перевищує 120 тисяч тонн, а пропозиція покриває попит тільки на 60-70 відсотків. Середня експортна ціна складає десь 1 євро за кілограм, в той час як ціна на готові страви з равликів (ескарго) можуть бути вищими в 10-20 разів;

• Також українські фермери створюють жаб’ячі ферми. Це теж делікатес. Але в Україні жаб’ячі лапки не вважають поки що популярним і поширеним продуктом. Тому виробники жаб співпрацюють з великими продуктовими магазинами і ресторанами в Україні, але в основному вирощують їх на експорт. У світі скорочується популяція жаб у всьому світі, зокрема в найбільших країнах-виробниках (Індонезії, Китаї і В’єтнамі), тому попит на українських жаб зростає. Сертифікат на експорт жаб’ячої продукції до Європейського союзу нині мають 5 вітчизняних компаній. Основний покупець — Франція. Вартість кілограма лапок на внутрішньому ринку коливається від 200 до 650 гривень. В Європі їх продають по 10-15 євро за кілограм при собівартості 2 євро;

• На Житомирщині ягідне господарство “Нікдарія” оголосило конкурс на розробку роботів, які зможуть працювати на полях. Тут планують збирати лохину за допомогою автоматизованої техніки вже у 2019 році. “Нікдарія” має близько 100 гектарів землі в Радомишльському районі і хоче створити самохідну платформу для перевезення вантажів по полю.

Тому компанія готова надати грант на три кращих проекти, які їм запропонують. Тестові версії господарство планує випробувати на своїх ділянках влітку 2019 року. Найкращу розробку компанія готова профінансувати для серійного виробництва. ТОВ “Нікдарія” (ТМ iBerry) є одним із найбільш технологічно інноваційних ягідних господарств в Україні;

• На півдні України вирощують китайський фінік або зізіфус. Він росте у дослідному господарстві “Новокаховське”, що на Херсонщині. Ціна на саджанці коливається від 70 до 350 гривень, залежно від віку дерева. Недешево продають і плоди: кілограм сушеного фініка коштує 250 гривень, в’яленого – 90. А сушене листя пропонують по 65 гривень за 50 грамів. Листя китайського фініка впливає на ритміку серцево-судинних процесів, знищує деякі патогенні мікроорганізми;

• Хтось куштував молоко ослиць? Маєте шанс. Заболотненське вище професійне училище № 31, що на Вінниччині, виробляє віслючий сир. Кілограм такого сиру коштує 1760 євро! А кілограм молока- 58 євро. З молока через два місяці виходить елітний сир, за смаком схожий на пармезан. Ще у 2012 році училище придбало в Туреччині 5 віслюків.

Тепер їх тут вже 50. Все придумав і організував директор - Василь Романцов. Він знає 7 мов і об’їздив півсвіту. Доглядають за тваринами студенти. Прибутки також їхні – і вони значно перевищують державну стипендію. Стажуються студенти у Франції. Тепер тут збираються налагодити виробництво “віслючого мила”. Робитимуть його з молока ослиць – неперевершеного косметичного засобу.

Вся інформація взята із відкритих джерел

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