МоваЯзык
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

''Царь Пу'': украинец высмеял Путина яркой карикатурой

2.7тЧитать материал на украинском

Украинский художник Андрей Петренко посвятил свою новую карикатуру милитаристской риторике российского президента Владимира Путина.

Работой он поделился на странице проекта kE? в Twitter. На ней изображен маленький Путин, стоящий возле одного из символов Москвы — Царь-пушки, и пытающийся выстрелить из нее флагом Российской Федерации.

Кроме того, на флаге содержится короткая надпись "Пу...". Аналогичным образом Петренко назвал и саму карикатуру. "Царь Пу", — подписал он ее.

Владимир Путин

Владимир Путин

Новости
''Никто и не заметил'': игнор Путина на G20 высмеяли в карикатуре

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Петренко представил емкую карикатуру на новогоднее поздравление Путина. На ней президент России в новогоднем колпаке выпускает ракету из бутылки шампанского, которая быстро и вертикально летит к полу.

Также в одной из работ он высмеял инициативу министра обороны России Сергея Шойгу сделать ступени главного армейского храма из трофейных немецких танков.

Персоны
Владимир ПутинАндрей Петренко
Место
Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
2
Смешно
12
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги