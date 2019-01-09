''Царь Пу'': украинец высмеял Путина яркой карикатурой

Украинский художник Андрей Петренко посвятил свою новую карикатуру милитаристской риторике российского президента Владимира Путина.

Работой он поделился на странице проекта kE? в Twitter. На ней изображен маленький Путин, стоящий возле одного из символов Москвы — Царь-пушки, и пытающийся выстрелить из нее флагом Российской Федерации.

Кроме того, на флаге содержится короткая надпись "Пу...". Аналогичным образом Петренко назвал и саму карикатуру. "Царь Пу", — подписал он ее.

Владимир Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Петренко представил емкую карикатуру на новогоднее поздравление Путина. На ней президент России в новогоднем колпаке выпускает ракету из бутылки шампанского, которая быстро и вертикально летит к полу.

Также в одной из работ он высмеял инициативу министра обороны России Сергея Шойгу сделать ступени главного армейского храма из трофейных немецких танков.