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9 февраля • обновлено в 18:57
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Марина Данилюк-Ярмолаєва
Марина Данилюк-Ярмолаєва
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Тріумф колишніх вигнанців і їх медійних подпєвал

7.4т
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Не здивуюсь, якщо беркутівці Тамтура та Маринченко прилаштуються у ДБР. Радити Бабікову щодо справ Майдану.

А так, плюнули очі усім майданівцям, проукраїнській частині — що от вийдете, уб’ють вас і ніхто не понесе покарання.

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Це розтяжка для президента, якого ставитимуть у зручну позу, щоб пошвидше домовлявся про вибори та "економічний хаб" (читай чорну діру — ред) з ОРДЛО.

Ну і головне тріумф колишніх вигнанців і їх медійних подпєвал. Що вони шість років використали не дарма, а проукраїнська частина поср*лась і не зробила путнього ніхрєна, шоби підібгати під свою повістку овець, яким пофіг куди йти.

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Автор
Марина Данилюк-Ярмолаєва Марина Данилюк-Ярмолаєва
Темы
Небесная Сотня Расстрелы на Майдане Евромайдан российская пропаганда
Место
Украина
Теги
ОРДЛО Майдан
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Зеленськму це як раз дуже вигідно, тому так і зроблено.. Дивись, ''войовнича меньшість'', ми не перед чим не зупинимось. щоб розігнати антизелений протест. І виконавці можуть не хвилюватись за свою долю. Зелені страшніші за януковича.
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Nubis Roman
Nubis Roman
А хто это сделал разом ?
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Тарас Бор
Тарас Бор
Помнится,что именно Данилюк-Ермолаева рассказывала на этом ресурсе,что после обмена эксберкутовцев преступления на Майдане не будут раскрыты.И вот двое из них ДОБРОВОЛЬНО возвращаются в Киеве.И аффтарша придумывает очередную "версию".
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
Журба Валентина, они вернулись потому что молодые и хотят жить лучше в тюрьме ( что не факт) в УКРАИНЕ чем гдето в песках сирии , судана или алжира кормить шакалов , жить хотят и хорошо , кто то им же даст денег и немалых , они на этом еще заработают , и миллионерами станут ! кукловоды умно их научили , при этой власти еще не то увидим ,
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Тарас Бор
Тарас Бор
Lyakhov Yuri,что сказать то хотело,уё бисчьё?
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