Кости превратились в пепел, но подозреваемые на свободе: в Кривом Роге три года не могут найти убийц 6-летней девочки

В Кривом Роге только сейчас похоронили 6-летнюю Амину Менго, убитую три года назад

В Кривом Роге похоронили останки 6-летней девочки Амины Менго. Три года идет следствие и суд, но до сих пор так и не установлено, что случилось с ребенком и кто в этом виноват.

Подозреваемые в страшном преступлении приемные родители на свободе, они уже через суды добиваются, чтобы им вернули статус семейного дома и отдали приемных детей, а дело упорно затягивают.

Подробнее читайте в материале OBOZREVATEL.

Останки девочки выловили в реке

В июне 2017 года в Кривом Рогу бесследно исчезла маленькая 6-летняя девочка, Амина Менго. Вместе со старшим братиком Тимуром ее воспитывали у приемных родителей в их семейном доме – Юрия и Татьяны Кудрявцевых.

Погибшая Амина Первый Криворожский

Приемные родители странно объясняли пропажу девочки. По их словам, она потерялась где-то по пути на вокзал. Попросилась в туалет, а потом в машине ее не оказалось.

Но вскоре полиция выловила из реки пакет с сожженными останками тела. Экспертиза установила, что это Амина. По версии следствия, девочку сожгли, а затем останки выбросили в реку.

Сначала Юрий Кудрявцев даже признался в совершенном преступлении, рассказал, что девочка накануне умерла якобы от гормонов, которые ей давали, потому что она была маленького роста. И чтобы их не обвинили в плохом отношении к детям, из-за чего их семейный дом могут закрыть, они решили скрыть тело. Девочку вывезли в соседнюю область, и там сожгли в лесополосе. После этого останки бросили в реку в пакете. Именно по его показанием следователи нашли останки ребенка.

Кудрявцевы (слева) с приемными детьми, Амина вторая справа Первый городской

Позже Кудрявцев заявил, что признание дал под пытками. И теперь оба приемные родители на свободе.

В семейный дом забрали при родной бабушке

У Амины есть родная бабушка Элла Менго, которая не смогла воспитывать внуков из-за инвалидности. У женщины проблема с суставами, она передвигается с помощью костылей. А родная мама Амины ранее вышла замуж за гражданина Иордании, который ее жестоко избивал. Она была вынуждена оставить детей на бабушку и скрыться за границей.

А поскольку бабушка не могла ухаживать за детьми, то отдать их приемным родителям ее уговорила Татьяна Кудрявцева. Она обещала, что бабушка будет видеться с внуками, но слово не сдержала. По мнению бабушки, Кудрявцевы придумывали детям всякие болезни, чтобы получить инвалидность – то слабоумие, то что они плохо растут и им нужно принимать гормоны роста. В таком случае пособие на детей увеличится.

Родная мама Амины Первый Криворожский

"Сейчас мама Амины в Кривом Роге, она родила еще одного ребенка и воспитывает его. Она всегда справлялась со своими детьми. Но ее бывший муж нанес ей две черепно-мозговые травмы, поэтому она скрывалась", – рассказала OBOZREVATEL бабушка Элла Менго.

Тимур, братик Амины, уже отдан в Канаду на усыновление. "Пока дочка была беременная, на большом сроке, мы подали в суд, чтобы вернуть Тимура. Но не успели, его быстренько передали в Канаду", – уверяет бабушка.

За убийство даже не судят

Юрий и Татьяна Кудрявцевы, по словам бабушки Амины, сейчас судятся с чиновниками, чтобы вернуть себе статус дома семейного типа, а также всех приемных детей.

"Двух их родных сыновей отдали под опеку дедушки – отца Юрия. А остальных детей забрали в другие детдома. Теперь они пытаются все вернуть назад. Сам Юрий не стесняется и ходит на то место, где они утопили пакет с останками ребенка, рыбачить. И еще каких-то детей с собой берет", – жалуется бабушка.

Бабушка Амины Элла Менго Факты

В суде не рассматривают вопрос об убийстве Амины. Кудрявцевых обвиняют только по статье надругательство над телом, за то, что они его сожгли. Но даже в этом приемные родители не признаются.

"Позже Тимур рассказывал, что перед пропажей Амину они несколько дней не видели, Кудрявцевы говорили, что она болеет. Однако он заглянул в комнату, где была Амина, – внучка была накрыта одеялом с головой. Я думаю, что они ее жестоко избили, поэтому и сожгли, чтобы скрыть следы побоев. Вы не видели результатов экспертизы! Там написано, что верхняя часть рассыпается в прах. Т.е. установить переломы ребер и шеи просто невозможно. Прокурор даже не хочет выносить на суд обвинение по 115 статье – убийство, потому что, по его мнению, нет причин для этого", – говорит бабушка.

Амина Менго

Дело затягивают в суде

Бывший защитник Эллы Менго Дмитрий Чернеш сказал нам, что подозревает, что именно из-за этого дела его лишили адвокатской лицензии и выбросили из профессии.

"Мне в 2019 году окна били, потом отобрали машину. И лишили лицензии. Я выиграл суд, однако на апелляцию меня просто не пустили, и решение суда отменили", – говорит OBOZREVATEL Чернеш.

Почему чета подозреваемых приемных родителей на свободе Чернеш поясняет так: "Потому что если Кудрявцева посадят, то он начнет лишнее говорить, и всплывет много интересных вещей. У нас проблема с домами семейного типа", – считает бывший адвокат.

Нынешний защитник бабушки Сергей Гуртовой также считает, что дело просто затягивают. "Сначала прокурор откладывал из-за коронавируса, потом адвокаты не появились на заседания. Дело просто затягивают", – говорит OBOZREVATEL Гортовой.

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