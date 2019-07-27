Три дня жары — и резко похолодает: появился свежий прогноз погоды в Украине

До конца июля в Украине сохранится жаркая погода, местами температура достигнет 30 градусов выше нуля. Но уже в начале августа на смену придет похолодание.

Об этом в своем Facebook написала синоптик Наталья Диденко. По ее словам, уже в это воскресенье, 28 июля, температура в зависимости от региона достигнет 34 градусов выше нуля.

"Температура воздуха поднимется до +29... + 34 градусов на юге, +26... +32 градусов в большинстве областей, +26... +29 градусов на Черниговщине и Сумщине. Как показывает прогностическая карта температуры воздуха, главные жаркие события завтра развернутся на Балканах, в Восточной Европе и частично на севере континента. Франция дышит — не может надышаться, жгучие +40 градусов наконец оставили Западную Европу", — пояснила Диденко.

При этом жаркая погода продлится вплоть до конца месяца. Небольшое похолодание же начнется 31 июля — 1 августа.

"28 июля в Украине дождей практически не будет, разве что вдоль Карпат и в Прикарпатье возможны локальные влажные грозовые очаги. В Киеве воскресенье ожидается солнечной сухой и жаркой, завтра днем ​​предполагается + 28 + 31 градус. 29-30 июля еще попече 31 июля — 1 августа начнется очередное похолодание", — подчеркнула Диденко.

Прогноз погоды на 29 июля

Прогноз погоды на 30 июля

Прогноз погоды на 31 июля

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики дали точный прогноз на август в Украине.

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