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Три дня жары — и резко похолодает: появился свежий прогноз погоды в Украине

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До конца июля в Украине сохранится жаркая погода, местами температура достигнет 30 градусов выше нуля. Но уже в начале августа на смену придет похолодание.

Об этом в своем Facebook написала синоптик Наталья Диденко. По ее словам, уже в это воскресенье, 28 июля, температура в зависимости от региона достигнет 34 градусов выше нуля.

"Температура воздуха поднимется до +29... + 34 градусов на юге, +26... +32 градусов в большинстве областей, +26... +29 градусов на Черниговщине и Сумщине. Как показывает прогностическая карта температуры воздуха, главные жаркие события завтра развернутся на Балканах, в Восточной Европе и частично на севере континента. Франция дышит — не может надышаться, жгучие +40 градусов наконец оставили Западную Европу", — пояснила Диденко.

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При этом жаркая погода продлится вплоть до конца месяца. Небольшое похолодание же начнется 31 июля — 1 августа.

"28 июля в Украине дождей практически не будет, разве что вдоль Карпат и в Прикарпатье возможны локальные влажные грозовые очаги. В Киеве воскресенье ожидается солнечной сухой и жаркой, завтра днем ​​предполагается + 28 + 31 градус. 29-30 июля еще попече 31 июля — 1 августа начнется очередное похолодание", — подчеркнула Диденко.

Прогноз погоды на 29 июля

Прогноз погоды на 29 июля

Прогноз погоды на 30 июля

Прогноз погоды на 30 июля

Прогноз погоды на 31 июля

Прогноз погоды на 31 июля

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики дали точный прогноз на август в Украине.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
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