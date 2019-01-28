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''Травят людей!'' Жители Крыма резко ополчились против оккупантов

3.3тЧитать материал на украинском

В оккупированном Россией Крыму людей травят некачественными продуктами.

Об этом сообщает Twitter RoksolanaToday&Крым. Пользователь опубликовал в сети историю крымчанки, которая отравилась едой в Симферополе.

"Что бы было ясно, в Крым везут то, что выбросили на всех материках - в Украине, России. Вы не представляете, какие надо приложить усилия, что бы нечаянно не помереть в России. Это целый ритуал! А если забываешь, где ты, то 100% купишь колбаску, от которой собаки отказываются", – сказано в сообщении.

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Так, крымчанка Ольга Корецкая сообщила, как отравилась продуктами.

"В Симферополе травят людей. Травят просроченными продуктами. Прогорклое, протухшее, да и просто просроченное. А если вы смотрели на дату производства, то потом оказывается, что достали вам этот сыр из отключенного холодильника… Это же дремучее средневековье! Я автоматом прихватываю сметанный соус, а он умер еще летом. Мне кладут скумбрию, которую потом не хотят есть дворовые коты", – написал рассерженный покупатель.

''Травят людей!'' Жители Крыма резко ополчились против оккупантов

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, журналист раскрыл правду о жизни в Крыму.

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минин евген
минин евген
"камни с неба" у крысчан хуево перевариваются? ай-яй-яй!
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Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
Мдя, все-таки укроинец это диагноз
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Я таких историй очень много могу придумать)))
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