Топит людей: в Киеве на пляже появился маньяк

В Киеве появился маньяк, который топит людей в Русановском канале.

Об инциденте рассказала на своей странице в Facebook Светлана Коптилина, которая едва не стала жертвой убийцы.

Женщина поделилась, как рано утром пошла купаться и к ней резко подплыл одетый парень возраста 20-24 лет, который принялся ее топить.

"Он подплыл. Смотрит прямо на меня, в лицо. Я сказала, что раздетым плавать комфортнее – по-матерински, по-доброму. Он тут же снял футболку. Я сказала – правда же, лучше? Он сказал:"Не разговаривайте". Именно так – вежливо и на "Вы". А потом повернулся ко мне и нажав двумя руками на мою голову опустил меня под воду. Давил и держал. Я бесполезно пыталась бороться, глотала воду и понимала, что это конец", – рассказала киевлянка и добавила, что то, что она притворилась мертвой – спасло ей жизнь.

"В какой-то момент он, не знаю, почему, отпустил меня на мгновенье. Я всплыла, вдохнула воздух, надеялась, что страшная шутка закончилась, проговорила "не надо", но он снова руками на моей голове толкнул меня под воду и удерживал там. В последнее мгновенье, когда сознание уже уходило, я попыталась ухватиться за жизнь – и ушла под водой в сторону от его рук. Вероятно, он подумал, что миссия выполнена и я ушла на дно. Когда я вынырнула, он быстро уплывал на берег, с которого мы оба стартовали", – отметила она.

Пользователей сети взбудоражила данная новость, а некоторые рассказали, что уже слышали о парне, который топит людей на Русановке.

Скриншот Facebook Русанівка - комфортний острів

Скриншот Facebook Русанівка - комфортний острів

Скриншот Facebook Русанівка - комфортний острів

Скриншот Facebook Русанівка - комфортний острів

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на популярном украинском курорте поймали маньяка-извращенца. Он занимался развращением детей в городках региона.

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