''Депортация Саакашвили и махинации Пашинского'': громкие скандалы 2018 года

2018 год был полон скандалов. Как всегда - все внимание к коррупции топ-чиновников, “зраде”, а также резонансным покушениям. Что всколыхнуло Украину в уходящем году — разбирался OBOZREVATEL.

Депортация Саакашвили

В середине феврале из Украины был выдворен одиозный экс-губернатор Одессы, а также экс-президент Грузии Михеил Саакашвили. История депортации Михо из Украины не менее захватывающая, чем планы Надежды Савченко захватить Верховную Раду.

Дело в том, что Михеила Саакашвили неоднократно пытались схватить и депортировать как пограничники, так и сотрудники СБУ. Большим скандалом завершилась неудачная попытка силовиков схватить Михо в столичном отеле Fairmont Grand Hotel Kyiv.

Якобы во время нахождения экс-губернатора в отеле на место приехали несколько автомобилей “Альфы” со спецназом. Бойцы спецподразделения попытались войти в отель и схватить Саакашвили, но им помешала как охрана на входе, так и сторонники Михо. Почуяв неладное, силовики спешно покинули место происшествия.

Второй, не менее скандальный шанс депортировать Саакашвили появился у силовиков через несколько дней, 12 февраля. Задержание произошло в Киеве, в Музейном переулке, возле ресторана "Сулугуни". Операция прошла быстро, уже через несколько часов экс-губернатор был в Польше. Затем скандальный политик перебрался жить в Нидерланды, откуда периодически комментировал происходящее в Украине, но активно на ситуацию не влиял.

Стоит отметить, Саакашвили попытался вернуться в украинскую политику в начале декабря, но безуспешно. Выбрав амплуа политика в изгнании, который рубит только “правду”, Михо моментально угодил в очередной скандал. Дело в том, что первый выпуск его авторской программы “Джокеры. Кандидаты в президенты”, посвященный Юлии Тимошенко, завершился скандалом. После этого Михо отказался от участия в проекте.

Убийство Екатерины Гандзюк

Настоящим скандалом и трагедией года стало зверское убийство херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

31 июля в Херсоне неизвестный плеснул кислотой в лицо сотруднице горсовета Екатерине Гандзюк. Нападение произошло возле дома, где живет активистка, когда она шла на работу. Екатерину Гандзюк доставили в реанимационное отделение областной больницы в шоковом состоянии. Ожоги составили более 30% тела. Кислота попала женщине на спину, голову, руку, а также в глаза.

Екатерина Гандзюк

В свое время активистка обвинила в саботаже реформы ГСЧС молодого заместителя министра внутренних дел Арсена Авакова Анастасию Дееву. Также Гандзюк стала известной после критики местных правоохранителей за вялую борьбу с сепаратизмом. Отдельный конфликт у активистки был и с людьми соратника главы МВД Ильи Кивы. Речь идет о Кирилле Стремоусовом, которого подозревают в связях с пророссийскими элементами.

Активистка Гандзюк умерла в больнице. О чем она говорила за месяц до смерти pic.twitter.com/Wl4vg79sxv — Крым. Реалии (@krymrealii) 4 ноября 2018 г.

Буквально через два месяца в видеообращении к украинцам Гандзюк раскритиковала власть за бездеятельность при рассмотрении дел о покушениях на журналистов и активистов. Врачи боролись за жизнь девушки, но без особых успехов. Екатерина Гандзюк скончалась в столичной больнице 4 ноября.

Данная трагедия вызвала огромный резонанс как в обществе, так и в политикуме. Грозился уйти в отставку даже генпрокурор Юрий Луценко. Многие украинцы сравнивают смерть Гандзюк с резонансным убийством журналиста Георгия Гонгадзе.

Русские паспорта семьи Семочко

В октябре-ноябре 2018 года в СМИ появилось сразу несколько расследований касательно деятельности первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко. Сначала журналисты программы “Наші Гроші” выяснили, что во время его работы в контрразведке СБУ требовала с фармакологического бизнеса "откаты".

Пока шли переговоры с облздравами, а люди Семочко требовали “откаты”, пациенты остались без жизненно важных лекарств, которые нельзя было купить в аптеках. По информации журналистов, около 200 человек не смогли дожить до возобновления поставок медикаментов. В первую очередь речь идет о лекарствах для диализа.

Сергей Семочко

Расследования зашли еще дальше — у семьи Семочко нашли дома под Киевом стоимостью в миллионы долларов. Сам же он эту информацию попытался опровергнуть в одном из интервью.

Апогеем скандала стала информация, которую обнародовала команда журналистов-расследователей Дениса Бигуса. По их данным, у родственников Семочко есть российские паспорта. Несмотря на то, что официально первый замглавы Службы внешней разведки эту информацию опроверг, в СБУ ее подтвердили.

Оказалось, что гражданская жена, а также дочь Семочко действительно являются гражданами России. Из-за обращения журналистов уже открыто уголовное дело по факту возможной государственной измены.

Махинации Пашинского

Одной из самых скандальных личностей уходящего года стал глава комитета по вопросам нацобороны, народный депутат от “Народного фронта” Сергей Пашинский. В 2018 он стал фигурантом сразу нескольких громких расследований. Так, в марте журналисты провели масштабную работу и обнаружили, что нардеп, пользуясь своими связями и служебными полномочиями, организовал сразу несколько махинаций.

По мнению издания "Новое время", Пашинский через фирмы-прокладки покупал подержанные БМП, а затем перепродавал их украинской армии в 7 раз дороже. Подобные “схемы” касаются и закупки детонаторов. К тому же, по информации журналистов, финансовые операции проходят через латвийский банк, ранее обвиненный американскими властями в отмывании денег.

Сергей Пашинский

Данная публикация вызвала огромный ажиотаж. Сергей Пашинский попытался ответить журналистам, а также подал иск на издание в размере 1 миллиона евро.

Новости Пашинский потратил сотни тысяч на элитный катер

Совсем недавно стало известно, что Сергей Пашинский и нардеп от Блока Петра Порошенко Иван Винник готовятся выкупить имущество оборонного предприятия в 10 раз дешевле его стоимости.

Сергей Пашинский и Иван Винник (справа)

Цель "распильщиков оборонки" ― ГП КАРЗ, который в рамках санации проводит реализацию нежилых объектов и земли по заниженным в 10 раз ценам, что позволит Пашинскому и Ко заработать до 10 млн долларов только на земле завода.

К тому же Сергей Пашинский является партнером российского олигарха Павла Фукса по азартному бизнесу в Украине. Как известно, данный миллиардер провернул хитрую коррупционную схему с долгами Киевского метрополитена.