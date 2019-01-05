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Томос для Украины: Гриценко сказал, кто заслуживает особую благодарность

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Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко рассказал, кто, по его мнению, заслуживает особую благодарность и уважение в получении Украиной Томоса для создания независимой Православной церкви Украины.

"Поздравляю Украину и украинцев с получением Томоса! Наш народ и его духовные лидеры шли к этому моменту долгие века. Украина выстрадала и заслужила право иметь свою Украинскую Церковь!" - написал Гриценко в Facebook.

"На фоне других перед софитами и камерами, по моему убеждению, особую благодарность и уважение заслуживает Патриарх Филарет. Он приложил больше усилий, выдержки и мудрости, чтобы Православная Церковь Украины состоялась", - добавил политик.

По его словам, получение Томоса - это еще далеко не финал.

"Это только начало новой объединенной Украинской Церкви в украинском государстве. Впереди путь, долгий и непростой. Бог поможет нам пройти этот путь без потрясений, мирно и толерантно - ради единства и независимости Украины!" - отметил Гриценко.

Читайте на OBOZREVATEL все подробности получения Украиной Томоса.

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Анатолий Гриценко
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