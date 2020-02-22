Ребята, фото которых распространили украинские СМИ во время протестов в Новых Санжарах, записали видеообращение, в котором опровергли обвинения, что они "титушки".

Соответствующий ролик парни прислали в редакцию "Poltavske.tv". В нем ребята объяснили, что именно делали на митинге. Они утверждают, что являются местными жителями и назвали свои имена.

Также ребята заверили, что на протесте были всего полтора часа, только наблюдали и привозили местным пирожки.

"Титушки" из Новых Санжар Скрин видео

Примечательно, что видеообращение было записано у здания Новосанжарской райгосадминистрации.

Как сообщал OBOZREVATEL, на протесты в Новые Санжары людей привозили на автомобилях из другой области.

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