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23 февраля • обновлено в 00:23
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"Титушки" из Новых Санжар записали видеообращение под мэрией

7.7т
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Ребята, фото которых распространили украинские СМИ во время протестов в Новых Санжарах, записали видеообращение, в котором опровергли обвинения, что они "титушки".

Соответствующий ролик парни прислали в редакцию "Poltavske.tv". В нем ребята объяснили, что именно делали на митинге. Они утверждают, что являются местными жителями и назвали свои имена.

Также ребята заверили, что на протесте были всего полтора часа, только наблюдали и привозили местным пирожки.

"Титушки" из Новых Санжар

"Титушки" из Новых Санжар

Скрин видео

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Примечательно, что видеообращение было записано у здания Новосанжарской райгосадминистрации.

Как сообщал OBOZREVATEL, на протесты в Новые Санжары людей привозили на автомобилях из другой области.

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Читайте все новости по теме "Протесты в Новых Санжарах" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Погорилко
Тема
Протесты в Новых Санжарах
Место
Украина Полтава
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Я вірю цим хлопцям і не вірю зеленим падлюкам.
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Crimea Yalta
Crimea Yalta
ганьба і сором за гостинність
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Левченко Андрій
Левченко Андрій
Что тут сказать, чуваки просто красавцы. Молодці.
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