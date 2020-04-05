Террористы Путина ранили бойца ВСУ и нарвались на мощный ответ: детали боев

В воскресенье, 5 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего получил ранение один военнослужащий из состава Объединенных сил Украины.

Эвакуационной техникой пострадавшего воина оперативно доставили в военно-медицинское учреждение и предоставили надлежащую медицинскую помощь. Об этом сообщается на официальной странице ООС в Facebook.

Преступные обстрелы со стороны российских наемников не остались безнаказанными – из имеющихся огневых средств наши военнослужащие оказали адекватный ответ. Потери противника уточняются.

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На участке разведения №1 ситуация остается стабильной. Режим "Тишина" соблюдается. На участке разведения №2 и №3 обстановка стабильная. Продолжаются мероприятия по соблюдению режима "Тишина".

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано, в районе проведения операции принимаются все необходимые меры по недопущению заноса и распространения коронавирусной инфекции в воинские коллективы из состава ОС. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Итоги за прошедшие сутки:

4 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня. Противник открывал огонь из запрещенных по минскому договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Большинство обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Факты вражеского огня было зафиксировано неподалеку населенных пунктов Водяное, Широкино, Павлополь, Опытне, Новомихайловка, Славное, Тарамчук, Южное, Новотошковское, Новоалександровка, Майское, Новолуганское и Орехово.

По данным разведки, 4 апреля военнослужащие из состава Объединенных сил ликвидировали двух российских оккупантов и еще одного ранили. Также украинские военнослужащие 4 апреля прицельным огнем уничтожили вражеский беспилотный летательный аппарат и станковый противотанковый гранатомет.

За минувшие сутки представителями Национальной полиции Украины и военнослужащими Национальной гвардии Украины из состава Объединенных сил раскрыто среди гражданского населения 6 краж, 2 факта незаконного обращения с оружием и боеприпасами и 8 фактов незаконного хранения наркотических веществ. Также выявлено 44 административных правонарушениях.

Граждане линию соприкосновения через контрольные пункты въезда-выезда не пересекали.

Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и находятся наготове к адекватному реагированию на любые коварные и провокационные действия противника.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Днепр срочно эвакуировали раненых бойцов из зоны ООС.

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