Террористы озверели на Донбассе: убит украинский военный

Боевики так называемых "Л/ДНР" за прошедшие сутки 32 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один за чего украинский военнослужащий погиб.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил. Из-за обстрелов террористов еще двое бойцов ВСУ были ранены.

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"4 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 32 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Кроме того, в нарушение Минских соглашений противник открыл огонь из автоматического гранатомета по участку разведения сил и средств в районе населенного пункта Богдановка", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 18 обстрелов позиций Объединенных сил:

четыре раза вблизи Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

четыре раза неподалеку Павлополя - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

дважды вблизи Новогнатовки - из автоматических гранатометов;

дважды неподалеку Новотроицкого - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

неподалеку Авдеевки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи Лебединского - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

вблизи Водяного - из ручного противотанкового гранатомета; неподалеку Верхнеторецкого - из миномета калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи Марьинки - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Новолуганское, Луганское, Мироновское, Крымское, Новотошковское, Золотое.

Кроме того, наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ сообщают, что с начала года количество подтвержденных жертв среди гражданского населения составляет 115 человек: 16 погибших и 99 раненых.

"В период с 16 по 29 сентября СММ зафиксировала более 9650 нарушений режима прекращения огня. Во второй половине отчетного периода уровень насилия соответствовал показателю, который был зафиксирован до вступления в силу заявлением о подтверждении преданности прекращению огня (в период с 23 по 29 сентября среднесуточный показатель достиг значения 886 нарушений режима прекращения огня)", – сказано в заявлении.

Как писал OBOZREVATEL, на Донбассе 3 октября во время боевых действий наемниками Российской Федерации был убит украинский воин.

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