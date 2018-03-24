Террористы напали на мирных жителей на Донбассе: жуткое видео

В зоне АТО в субботу, 24 марта, зафиксирован очередной обстрел гражданских построек в районе Авдеевки. По свидетельствам местных жителей, стреляли со стороны боевиков.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО. Как говорится в сообщении, 120 мм минометные снаряды попали в хозяйственные постройки мирных жителей.

В частности, зафиксировано попадание боеприпасов в хозяйственные постройки и приусадебные участки мирных жителей садового общества Персик, расположенного в районе железнодорожного перегона Авдеевка-Донецк. На этих участках частично разрушены дачные дома, повреждены заборы.

Жертв и пострадавших в результате обстрела нет, о нем проинформировали специальную мониторинговую миссию Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Как сообщал "Обозреватель", на Донбассе погиб украинский воин.