Кровавая бойня в Керчи: почему 18-летний парень пошел на преступление

В оккупированном крымском городе Керчь днем, 17 октября, произошла ужасная трагедия. В местном политехническом колледже произошел взрыв, за которым последовала стрельба. В результате пострадало 68 человек, из них 21 погиб, еще 5 находятся в коме. Подозреваемым в совершении массового убийства стал 18-летний ученик колледжа Владислав Росляков. Мотивы преступления до сих пор неизвестны, а сам предполагаемый преступник был найден застреленным в библиотеке учебного заведения.

OBOZREVATEL собрал всю известную информацию о подозреваемом и пообщался с психологами, чтобы выяснить, что толкает детей и подростков на такие ужасающие действия.

Душил котов и восхищался маньяками

18-летний Владислав Росляков поступил в Керченский политехнический колледж в 2015 году. На момент совершения теракта являлся учеником 4 курса, изучал монтаж, наладку, а также эксплуатацию электрооборудования промышленных и гражданских зданий. По рассказам преподавателей, Владислав был тихим и спокойным, учился на тройки и ничем особым не выделялся.

Влад Росляков с оружием в момент расстрела в колледже Фото: "Медуза"

На этом положительная характеристика ученика заканчивается. Одногруппник "стрелка" вспомнил один из своих разговоров с Владом и рассказал о нем на видео: "Тихий ходил, постоянно его не было видно. Как-то раз мы с ним разговаривали на практике, и он сказал: "Ненавижу, все за**ало. И вообще, ненавижу этих людей, таких тупых, как у нас на политехе учатся".

"Кстати, он мне рассказывал: "Вот знаешь, всех этих маньяков называют психами, но они на самом деле умные. У них есть на это свои причины, и они все делали гениально". Он прям восхищался этим", - добавил парень.

Как оказалось, подозреваемый и раньше пытался навредить своим одногруппникам и учителям колледжа. На первом курсе Влад распылил в классе перцовый баллончик, на вопрос студентов, зачем он это сделал, тот только улыбнулся.

Помимо подвигов в школе, всплыли подробности об его агрессивном поведении в детстве. Бывшие соседи дома, где Владислав жил с отцом и матерью до развода, рассказали, как он постоянно мучал и душил веревками дворовых котов.

"Он в детстве был очень жестокий. Он котов ловил, душил их веревками. Мы его все время гоняли. А потом, когда они (мать и отец Влада) разошлись, он переехал в другую квартиру", - рассказала соседка.

Фото документов "стрелка"

Семью "стрелка" в колледже называли неблагополучной. После развода парень остался жить с матерью на съёмной квартире. Поговаривают, что отношения у них были напряженные, мама часто проводила обыски у сына, когда тот возвращался домой. Сама она работала санитаркой в керченском онкологическом диспансере. В последние годы мать увлекалась учением "Свидетелей Иеговы".

Фотография Влада на первом курсе

Отец Рослякова был инвалидом. Он рассказал, что ему было трудно общаться с сыном, так как тот был скрытным и мало что рассказывал. У Владислава не было друзей, раньше был один приятель, но они перестали общаться. По словам отца, подросток увлекался компьютерными играми и оружием.

Неразделенная любовь или ссора с учителем

Одной из причин, по которой Влад мог взяться за ружье, называют неразделенную любовь. По словам знакомых, он 5 месяцев встречался с девушкой, но она его бросила, и в коледже он мог искать именно ее.

Версий может быть довольно много: от обид на однокурсников и ссоры с родными или с любимой девушкой — до подражания серийным убийцам.

Первое фото подозреваемого в день расстрела

Отмечается, что преступление вероятно совершено по сценарию массового убийства в американской школе "Колумбайн", которое два подростка устроили в 1999 году. На такое заключение подталкивает образ керченского "стрелка", который очень похож на образ Эрика Харриса, участника той кровавой трагедии. Кроме того, нападающий на колледж в Керчи покончил с собой в библиотеке, так же в библиотеке были найдены мертвыми и нападающие на "Колумбайн".

Росляков найден мертвым на втором этаже колледжа

Врожденное качество и агрессия в обществе

Вместе с профессором кафедры общей психологии, педагогики та конфликтологии НаУКМА Валентиной Бондаровской и детским психологом Натальей Валедовой, OBOZREVATEL попытался разобраться, что же подталкивает подростков, в частности и Владислава, к подобным преступлениям.

Учитывая тот факт, что подозреваемый и ранее проявлял агрессивное поведение, по мнению Бондаровской, не исключается, что это качество у него врожденное, такое объяснение вполне правдоподобно.

"Жестокость часто является врожденным качеством, и дело не только в том, что он с неблагонадежной семьи, которая не принимала это все во внимание, и не могла с этим справиться. Ведь у него могли быть врожденные такие качества", - говорит она.

Психолог считает, что подросток мог принимать препараты, которые бы подавляли его состояние, поэтому он вел себя тихо, а внутри был довольно агрессивным.

Не исключено, что данное состояние усиливалось компьютерными играми и сайтами, которые склоняют к жестокости, и обучают детей, как нужно действовать. Еще одна проблема компьютерных игр заключается в том, что из-за частого пользования у детей стирается грань между реальностью и вымышленным миром.

"Когда подросток часто сидит в интернете и играет в агрессивные игры, то у него вырабатывается искусственное представление о смерти. В игре он убивает, но заново запуская игру, все оказываются живыми, поэтому у него нет ощущения, что это уже безнадежно, что он убил, и уже никто не оживет", - объяснила она.

По мнению Валедовой, одной из причин агрессивного поведения детей является информационное поле, в котором они растут. В последнее время в различных масс-медиа подается большое количество негативной информации.

"Сейчас крайне агрессивная среда вообще в мире и в Украине в том числе. В любое время суток можно включить практически любой канал, и оттуда идет одна негативная информация. У детей создается впечатление, что агрессия, психологическое, экономическое, физическое насилие является средой обитания. И поскольку среда обитания крайне агрессивна, дети, не имея жизненного опыта, перенимают такую же модель поведения", - объяснила психолог.

"Еще один момент: в последние полтора-два года все чаще слышно, как взрослые реагируют на детей, очень много становится насилия против них. Детей воруют, выбрасывают из окон и тому подобное", - добавляет она.

Вместе с тем, у детей абсолютно отсутствует чувство ответственности за то, что они совершили, в Украине не продуман механизм наказания за подобные преступления, а штрафы проблему не решают, говорит Валедова. При этом детей "наградили" кучей прав, и никоим образом не расписали их ответственность.

"Нужно делать общую доктрину, а на сегодняшний день дети делятся на свой/чужой, все общество делится на свой/чужой. А сейчас начался раздел – взрослый/ребёнок. Когда подали очень широкие права для детей, при этом не подали обязанностей, дети потом выходят в мир, где не работают законы, где работает закон сильнейшего. Поэтому ситуация с детьми и подростками будет ухудшаться. И вот если общественность опомниться, то поймет, что мы скоро на улицу не выйдем, потому что будет страшно, а подростковые банды – это ужасно, они более жестоки, потому что у ребенка не сформировано окончательное понятие смерти", - заявила она.