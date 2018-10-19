МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

Светлана Гудкова
Светлана Гудкова
ЖурналистВсе статьи автора

Кровавая бойня в Керчи: почему 18-летний парень пошел на преступление

40тЧитать материал на украинском

В оккупированном крымском городе Керчь днем, 17 октября, произошла ужасная трагедия. В местном политехническом колледже произошел взрыв, за которым последовала стрельба. В результате пострадало 68 человек, из них 21 погиб, еще 5 находятся в коме. Подозреваемым в совершении массового убийства стал 18-летний ученик колледжа Владислав Росляков. Мотивы преступления до сих пор неизвестны, а сам предполагаемый преступник был найден застреленным в библиотеке учебного заведения.

OBOZREVATEL собрал всю известную информацию о подозреваемом и пообщался с психологами, чтобы выяснить, что толкает детей и подростков на такие ужасающие действия.

Новости
''Крымчанам промыли мозги'': назван показательный момент теракта в Керчи

Душил котов и восхищался маньяками

18-летний Владислав Росляков поступил в Керченский политехнический колледж в 2015 году. На момент совершения теракта являлся учеником 4 курса, изучал монтаж, наладку, а также эксплуатацию электрооборудования промышленных и гражданских зданий. По рассказам преподавателей, Владислав был тихим и спокойным, учился на тройки и ничем особым не выделялся.

Влад Росляков с оружием в момент расстрела в колледже

Влад Росляков с оружием в момент расстрела в колледже

Фото: "Медуза"

На этом положительная характеристика ученика заканчивается. Одногруппник "стрелка" вспомнил один из своих разговоров с Владом и рассказал о нем на видео: "Тихий ходил, постоянно его не было видно. Как-то раз мы с ним разговаривали на практике, и он сказал: "Ненавижу, все за**ало. И вообще, ненавижу этих людей, таких тупых, как у нас на политехе учатся".

Новости
Кровавая трагедия в Керчи: украинцы назвали виновных

"Кстати, он мне рассказывал: "Вот знаешь, всех этих маньяков называют психами, но они на самом деле умные. У них есть на это свои причины, и они все делали гениально". Он прям восхищался этим", - добавил парень.

Как оказалось, подозреваемый и раньше пытался навредить своим одногруппникам и учителям колледжа. На первом курсе Влад распылил в классе перцовый баллончик, на вопрос студентов, зачем он это сделал, тот только улыбнулся.

Помимо подвигов в школе, всплыли подробности об его агрессивном поведении в детстве. Бывшие соседи дома, где Владислав жил с отцом и матерью до развода, рассказали, как он постоянно мучал и душил веревками дворовых котов.

Новости
''Увидел по ТВ, что я — террорист'': в Керчи разгорелся скандал из-за ошибочного ''убийцы''

"Он в детстве был очень жестокий. Он котов ловил, душил их веревками. Мы его все время гоняли. А потом, когда они (мать и отец Влада) разошлись, он переехал в другую квартиру", - рассказала соседка.

Кровавая бойня в Керчи: почему 18-летний парень пошел на преступление

Фото документов "стрелка"

Семью "стрелка" в колледже называли неблагополучной. После развода парень остался жить с матерью на съёмной квартире. Поговаривают, что отношения у них были напряженные, мама часто проводила обыски у сына, когда тот возвращался домой. Сама она работала санитаркой в керченском онкологическом диспансере. В последние годы мать увлекалась учением "Свидетелей Иеговы".

Фотография Влада на первом курсе

Фотография Влада на первом курсе

Отец Рослякова был инвалидом. Он рассказал, что ему было трудно общаться с сыном, так как тот был скрытным и мало что рассказывал. У Владислава не было друзей, раньше был один приятель, но они перестали общаться. По словам отца, подросток увлекался компьютерными играми и оружием.

Неразделенная любовь или ссора с учителем

Одной из причин, по которой Влад мог взяться за ружье, называют неразделенную любовь. По словам знакомых, он 5 месяцев встречался с девушкой, но она его бросила, и в коледже он мог искать именно ее.

Новости
Стала известна жуткая судьба пропавших в колледже в Керчи девочек. Фото

Версий может быть довольно много: от обид на однокурсников и ссоры с родными или с любимой девушкой — до подражания серийным убийцам.

Кровавая бойня в Керчи: почему 18-летний парень пошел на преступление

Первое фото подозреваемого в день расстрела

Отмечается, что преступление вероятно совершено по сценарию массового убийства в американской школе "Колумбайн", которое два подростка устроили в 1999 году. На такое заключение подталкивает образ керченского "стрелка", который очень похож на образ Эрика Харриса, участника той кровавой трагедии. Кроме того, нападающий на колледж в Керчи покончил с собой в библиотеке, так же в библиотеке были найдены мертвыми и нападающие на "Колумбайн".

Кровавая бойня в Керчи: почему 18-летний парень пошел на преступление

Росляков найден мертвым на втором этаже колледжа

Врожденное качество и агрессия в обществе

Вместе с профессором кафедры общей психологии, педагогики та конфликтологии НаУКМА Валентиной Бондаровской и детским психологом Натальей Валедовой, OBOZREVATEL попытался разобраться, что же подталкивает подростков, в частности и Владислава, к подобным преступлениям.

Учитывая тот факт, что подозреваемый и ранее проявлял агрессивное поведение, по мнению Бондаровской, не исключается, что это качество у него врожденное, такое объяснение вполне правдоподобно.

Кровавая бойня в Керчи: почему 18-летний парень пошел на преступление

"Жестокость часто является врожденным качеством, и дело не только в том, что он с неблагонадежной семьи, которая не принимала это все во внимание, и не могла с этим справиться. Ведь у него могли быть врожденные такие качества", - говорит она.

Психолог считает, что подросток мог принимать препараты, которые бы подавляли его состояние, поэтому он вел себя тихо, а внутри был довольно агрессивным.

Новости
''Стреляли автоматы из разных мест'': студент рассказал странные детали теракта в Керчи

Не исключено, что данное состояние усиливалось компьютерными играми и сайтами, которые склоняют к жестокости, и обучают детей, как нужно действовать. Еще одна проблема компьютерных игр заключается в том, что из-за частого пользования у детей стирается грань между реальностью и вымышленным миром.

"Когда подросток часто сидит в интернете и играет в агрессивные игры, то у него вырабатывается искусственное представление о смерти. В игре он убивает, но заново запуская игру, все оказываются живыми, поэтому у него нет ощущения, что это уже безнадежно, что он убил, и уже никто не оживет", - объяснила она.

По мнению Валедовой, одной из причин агрессивного поведения детей является информационное поле, в котором они растут. В последнее время в различных масс-медиа подается большое количество негативной информации.

"Сейчас крайне агрессивная среда вообще в мире и в Украине в том числе. В любое время суток можно включить практически любой канал, и оттуда идет одна негативная информация. У детей создается впечатление, что агрессия, психологическое, экономическое, физическое насилие является средой обитания. И поскольку среда обитания крайне агрессивна, дети, не имея жизненного опыта, перенимают такую же модель поведения", - объяснила психолог.

Новости
Теракт в Керчи: свидетельства очевидцев

"Еще один момент: в последние полтора-два года все чаще слышно, как взрослые реагируют на детей, очень много становится насилия против них. Детей воруют, выбрасывают из окон и тому подобное", - добавляет она.

Вместе с тем, у детей абсолютно отсутствует чувство ответственности за то, что они совершили, в Украине не продуман механизм наказания за подобные преступления, а штрафы проблему не решают, говорит Валедова. При этом детей "наградили" кучей прав, и никоим образом не расписали их ответственность.

Кровавая бойня в Керчи: почему 18-летний парень пошел на преступление

"Нужно делать общую доктрину, а на сегодняшний день дети делятся на свой/чужой, все общество делится на свой/чужой. А сейчас начался раздел – взрослый/ребёнок. Когда подали очень широкие права для детей, при этом не подали обязанностей, дети потом выходят в мир, где не работают законы, где работает закон сильнейшего. Поэтому ситуация с детьми и подростками будет ухудшаться. И вот если общественность опомниться, то поймет, что мы скоро на улицу не выйдем, потому что будет страшно, а подростковые банды – это ужасно, они более жестоки, потому что у ребенка не сформировано окончательное понятие смерти", - заявила она.

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Автор
Светлана ГудковаСветлана Гудкова
Тема
Эксклюзив
Место
Украина
Поделиться в Facebook
14
Комментарии
18
1
Смешно
7
Интересно
45
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ovsyankin Павел
Ovsyankin Павел
Куда приходит "русский мир" случаются подобные трагедии, они необходимы русским властям, чтобы и дальше иметь повод "закручивать гайки". В Украине несмотря ни на что, вокруг школ нет заборов и рамок, и подобных трагедий не было и нет, и не будет, пока не будет русского мира.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Луговской Николай
Луговской Николай
Да,в Украине есть проблема с детьми,но сегодня это содеяно в России,как бы это дико не звучало. Керчь-это незаконно оккупированая часть Украины и сегодня это территория России.Давайте говорить о России. Формирование характера и происходит в подростковом возрасте: от 13 до 18 лет-это как раз тот период икогда России было не до подростков,наоборот-им именно такие и нужны были: молодый,бескомпромисные и бесбашенные.Росляков отвечал всем этим требованиям. Но я не верю что он был один! НЕ ВЕРЮ!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
Ovsyankin Павел
Ovsyankin Павел
Стук Кастрюль, но этот чувачок был поклонником "новороссии" и это смогло случиться только в условиях русского мира, при Украине ничего подобного не было, нет и не будет, не смотря на отсутствие заборов и рамок.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Луговской Николай, до 14 года Крым украинский, как раз в этот период и формировался характер мамы убийцы и ее выпердыша. Паломничество сект, экзархов и прочих канадских и американских попов не прошло бесследно.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
Doc I
Doc I
Русским эта тема уже не интересна и она уходит из новостей - сегодня о ней уже и забудут. Рашке посрать на Крым и на то что в умирают люди (они ведь не заграницей умерли - вот тогда русские бы долго визжали от радости)
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Наши блоги