Тепло закончилось: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине

В четверг, 19 апреля, в Украину пришло похолодание. В некоторых регионах столбик термометра опустится до 9 градусов.

По всей территории - облачно с прояснениями, передает Укргидрометцентр.

Ночью в северных, восточных и местами в центральных областях, а также днем по всей Украине, кроме запада, пройдут небольшие кратковременные дожди.

Температура ночью 4-9 градусов.

Днем 9-14 градусов, на Прикарпатье, в южной части 12-17 градусов, на Закарпатье до 21 градуса.

Ветер северо-западный, северный, 7-12 м/с, отдельные порывы 15-18 м/с.

В Киеве - облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Температура ночью 7-9 градусов, днем 11-13 градусов. Ветер северо-западный, северный, 7-12 м/с, отдельные порывы 15-18 м/с.

Как сообщал "Обозреватель", в ближайшие три года в Украине будут затяжные зимы и низкая урожайность.