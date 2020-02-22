Главная Новости
22 февраля • обновлено в 09:10
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Тепло и солнечно: синоптики дали точный прогноз погоды в Украине

3.6т
Читать материал на украинском

В субботу, 22 февраля, погода по всей Украине будет теплой и облачной.

Только на востоке ожидаются небольшие осадки, передает Укргидрометцентр. На остальной территории страны – сухо.

Так, в Донецкой и Луганской областях синоптики прогнозируют небольшой мокрый снег с дождем. Температура воздуха днем +2...+4 градусов, ночью похолодает до -1. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Прогноз погоды

Прогноз погоды

Событие

Теплее всего будет на западе и юге Украины. Там температура воздуха будет колебаться от +5 до +5 градусов днем, ночью -1...+2 градусов. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Облачно, без осадков.

В центральных и северных областях осадки также не прогнозируются. Температура воздуха +5...+7 днем, ночью от -1 до -2 градусов. Ветер южный, 5-10 м/с.

Синоптики дали точный прогноз погоды в Украине

В Киеве +5...+7 градусов днем, ночью похолодает до -1...+1. Ветер южный, 5-10 м/с. Без осадков.

Как писал OBOZREVATEL ранее, на Украину надвигается бешеный циклон. В начале недели он принесет сильные осадки и бешеный штормовой ветер.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Автор
Карина Бондаренко
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
2
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги